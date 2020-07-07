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УЗ почала приймати цифровий студентський квиток при посадці у поїзд

Новини » Економіка     07.07.2020 - 12:22
УЗ почала приймати цифровий студентський квиток при посадці у поїзд
Фото: поїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)

Замість пластикового оригіналу можна пред’явити цифровий документ

"Укрзалізниця" почала приймати цифровий студентський квиток із мобільного застосунку "Дія" при посадці у поїзд. Він також дає право на знижку у 50%.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Як зазначили в прес-службі, пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.

Подорожувати зі знижками з Е-студентським можна у:

  • - загальних і плацкартних вагонах,
  • - вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,
  • - усіх вагонах регіональних поїздів,
  • - поїздах приміського сполучення.

Однак при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії "Регіональний поїзд", для студентів встановлена повна вартість квитка.

Загалом "Укрзалізниця" приймає вже чотири цифрові документи з Дії: ID-картку, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення та студентський квиток.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2020 року хакери атакували бази даних банків, державних органів та водіїв служби перевезень, в результаті чого стався витік персональних даних українців.

Нагадаємо, з квітня 2020 року статус безробітного можна отримати на порталі "Дія".

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Укрзалізницястудентыбилеты
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