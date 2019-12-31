Українське місто "засипало" незвичайним снігом: вражаюче відео

Погода в Україні з відсутністю снігу для зимових розваг змусила гірськолижні курорти в деяких містах виходити з положення незвичайним способом. Так, у Харкові на комплексі "Харківська Швейцарія" почали працювати снігові гармати, щоб встелити схили шаром снігу.

Відео з роботою снігових гармат з'явилося в Telegram-каналі ХС "Салтівка".

Варто відзначити, що курорт, розташований по вулиці Альпійська, оголошено тимчасово закритим через "погодні умови". Мабуть, таким чином власники курорту вирішили вийти з положення, щоб забезпечити його роботу на час вихідних та свят.

Сприятливий морозний прогноз на найближчі дні дає відмінний шанс того, що сніг на курорті затримається і не розтане.

У Харкові на гірськолижному курорті працюють гармати з штучним снігом (відео: YouTube)

Варто відзначити, що до останнього часу навіть гірськолижні курорти українських Карпат страждали через відсутність снігу, а разом з ним і туристів.

До речі, синоптики прогнозують, що вже до вечора 31 грудня по всій Україні сипатиме мокрий сніг у супроводі поривчастого вітру.