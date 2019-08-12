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Фільм українського режисера номінований на Оскар: що відомо

STYLERЖиття    12.08.2019 - 22:42
Фільм українського режисера номінований на Оскар: що відомо
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Кінокартина розповідає про життя кримських татар поза домом

Фільм "Додому" Нарімана Алієва номінований на престижну премію Оскар в одній з номінацій. Про цю радісну подію повідомив український Оскарівський комітет на своїй Facebook-сторінці.

"Український оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висунення фільму на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України. В цьому році в національному відборі участь буде фільм 1: "Додому" Наріман Алієв 96 хв", - сказано в повідомленні.

Сюжет кінокартини такий: втративши старшого сина внаслідок військових дій на сході України, Мустафа вирішує поховати його на батьківщині в Криму. Разом з молодшим сином вони відправляються в подорож, яка залишить глибокий слід у їхніх відносинах.

Фільм українського режисера номінований на Оскар: що відомоПостер до фільму (facebook.com/ukraine.oscars)

До речі, кінокартину вже показали на кінофестивалі в Каннах.

Зазначимо, що Наріман Алієв – кримськотатарський режисер, автор трилогії "Кримські історії". Його фільм "Без тебе" був представлений в рамках Generation 14+ 66-го Берлінського кінофестивалю. У своїх працях він досліджує тему сімейних взаємин, традицій та побуту кримських татар.

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