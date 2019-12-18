ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Український фільм отримав 5 нагород на Міжнародному фестивалі

STYLERФільми і серіали    18.12.2019 - 23:05
Український фільм отримав 5 нагород на Міжнародному фестивалі
Український фільм отримав п'ять нагород на Міжнародному кінофестивалі (Колаж РБК-Україна)

Український фільм був високо оцінений критиками і членами журі

Український фільм "Сторонній" режисера Дмитра Томашпольського отримав відразу п'ять нагород на Міжнародному кінофестивалі фантастики, фільмів жахів і фентезі Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia у місті Богота, Колумбія. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

За сюжетом фільму "Сторонній", під час виступу зникає команда синхронного плавання під водою в басейні. Одночасно з цим зникає пацієнтка водолікарні під час прийому хвойно-перлинної ванни.

У фільмі тісно переплетені детективні і фантастичні напрямки. Головному герою інспектору Глуховському, у якого не було жодної нерозкритої справи, належить з'ясувати, яким чином пов'язані всі зникнення і при чому там лялька з живими волоссям.

Фільм Дмитра Томашевського був високо оцінений критиками і журі міжнародного фестивалю. Він отримав одразу п'ять нагород у таких номінаціях:

  • Кращий художній фільм у категорії SCI-FI
  • Кращий режисер - Дмитро Томашпольський
  • Кращий сценарій - Дмитро Томашпольський
  • Кращий оператор - Сергій Смичок
  • Кращий художник - Олексій Величко

Варто відзначити, що в мережі вже з'явився перший офіційний трейлер українського фільму. Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Євтушенко і Даша Трегубова. Продюсер фільму – Олена Дем'яненко. Фільм створений "Кінокомпанія Гагарін Медіа" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У прокат "Сторонній" вийде в 2020 році.

"Сторонній" Перший офіційний трейлер

Імперський штурмовик, Рей та інші – на прем’єрі фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" Українці виграли на престижному кінофестивалі, але поїхати не змогли: не дали візу
Новини України фильмынаградакинопремия
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся