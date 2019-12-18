Український фільм отримав 5 нагород на Міжнародному фестивалі

Український фільм отримав п'ять нагород на Міжнародному кінофестивалі (Колаж РБК-Україна)

Український фільм був високо оцінений критиками і членами журі

Український фільм "Сторонній" режисера Дмитра Томашпольського отримав відразу п'ять нагород на Міжнародному кінофестивалі фантастики, фільмів жахів і фентезі Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia у місті Богота, Колумбія. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

За сюжетом фільму "Сторонній", під час виступу зникає команда синхронного плавання під водою в басейні. Одночасно з цим зникає пацієнтка водолікарні під час прийому хвойно-перлинної ванни.

У фільмі тісно переплетені детективні і фантастичні напрямки. Головному герою інспектору Глуховському, у якого не було жодної нерозкритої справи, належить з'ясувати, яким чином пов'язані всі зникнення і при чому там лялька з живими волоссям.

Фільм Дмитра Томашевського був високо оцінений критиками і журі міжнародного фестивалю. Він отримав одразу п'ять нагород у таких номінаціях:

Кращий художній фільм у категорії SCI-FI

Кращий режисер - Дмитро Томашпольський

Кращий сценарій - Дмитро Томашпольський

Кращий оператор - Сергій Смичок

Кращий художник - Олексій Величко

Варто відзначити, що в мережі вже з'явився перший офіційний трейлер українського фільму. Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Євтушенко і Даша Трегубова. Продюсер фільму – Олена Дем'яненко. Фільм створений "Кінокомпанія Гагарін Медіа" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У прокат "Сторонній" вийде в 2020 році.

"Сторонній" Перший офіційний трейлер