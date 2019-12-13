Віддана: що відомо про найочікуваніший український фільм (фото, відео)

Віддана (кадр з трейлера)

Фільм "Віддана" вийде в прокат 16 січня 2020 року

Фільм "Віддана" став однією з найпопулярніших українських кінокартин за запитами пошуковиків. Стрічка була знята за мотивами роману "Фелікс Австрія" української письменниці Софії Андрухович в жанрі історична драма. Трейлер опублікований на відеохостингу Youtube.

Події фільму розгортаються в XIX столітті в австрійському Станіславі. Доктор Ангер втрачає у пожежі дружину, але рятує рідну дочку Адель і дочку домашніх робочих Стефанію, після чого вирішує виховувати їх разом. Минає 25 років. Дівчата виросли і так само нерозлучні, хоча Аделя тепер заміжня. Стефа ж веде господарство, втамовуючи свою пристрасть до кулінарії. І вони досі не розуміють, хто вони один одному: сестри і подруги, або служниця і господиня. У калейдоскопі любові і ревнощів, подвійних смислів і таємниць грань між реальністю і вигадкою остаточно зникає, йдеться в анонсі фільму на офіційному сайті.

Віддана – трейлер до фільму

Фільм вийде в прокат з 16 січня 2020 року. У головних ролях - Маріанна Янушевич, Олеся Романова і Роман Луцький.

Лозунг фільму: Кожен отримує те, що хоче. Кожен має таку любов, якої прагне.

В 2018 році фільм став одним з переможців конкурсу Міністерства культури України щодо надання державної підтримки фільмів патріотичного спрямування. Загальний кошторис фільму склав 60 млн гривень, з них частка Мінкульту склала 25 млн гривень.

Віддана – постер (фото: film.ua)

Нагадаємо, що раніше Юлія Саніна і Тіна Кароль записали чуттєвий саундтрек до фільму "Віддана".