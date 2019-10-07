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"Позивний Бандерас": 14 жовтня українці побачать нашумілу військову драму

STYLERФільми і серіали    07.10.2019 - 16:14
"Позивний Бандерас": 14 жовтня українці побачать нашумілу військову драму
Кадр з фільму "Позивний Бандерас" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Фільм "Позивний Бандерас" вийде на телеекрани в День захисника України

У День захисника України, 14 жовтня, на каналі "Україна" відбудеться прем'єра гучного фільму "Позивний Бандерас" режисера Зази Буадзе.

Події картини розгортаються восени 2014 року в зоні АТО. Група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний "Бандерас") намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока, який регулярно пробирається на українську територію. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села "Бандераса", в якому він не був більше 20 років.

&quot;Позивний Бандерас&quot;: 14 жовтня українці побачать нашумілу військову драму

Кадр з фільму "Позивний Бандерас" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Головного героя позивного "Бандераса" зіграв український актор театру і кіно Олег Шульга, відомий по ролі льотчика у фільмі "Червоний".

"Позивний Бандерас" - фільм на реальних подіях, який варто подивитись, аби нагадати собі, що в Україні війна, і люди віддають вже 5 років свої життя заради миру в країні. Не можна забувати цих людей. Це єдине, що ми можемо зробити для тих, кого вже немає серед нас. Вони будуть завжди жити в нашій пам’яті", - розповів Олег Шульга.

&quot;Позивний Бандерас&quot;: 14 жовтня українці побачать нашумілу військову драму

Кадр з фільму "Позивний Бандерас" (фото: прес-служба каналу "Україна")

У стрічці знялися Антон Андрющенко, Олег Шульга, Юлія Чепурко, Олег Волощенко, Сергій Лефор, Микола Змєєвський, Володимир Романко, Олег Онещак. Зйомки фільму "Позивний Бандерас" проходили в Одеській та Херсонській областях.

14 жовтня фільм "Позивний Бандерас" покажуть на каналі "Україна"

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