Український боксер показав, як заробив на програші Ломаченко: дякую Лопесу (відео)

Український боксер Іван Редкач, який часто жартує над своїми колегами по цеху, заробив велику суму на спортивних ставках. Спортсмен поставив на програш Василя Ломаченка й озолотився. Виграні гроші Редкач показав на відео у своєму Instagram, а також подякував Теофімо Лопесу за перемогу.

В бою за пояс WBO в легкій вазі перемогу здобув 23-річний американський боксер Теофімо Лопес, який став абсолютним чемпіоном, зібравши 4 пояси. Для Ломаченко цей бій став другою поразкою в його кар'єрі. З цього приводу боксер Іван Редкач раніше також жартував яскравою фотожабою в соцмережах.

Тепер спортсмен опублікував відео з пачками грошей, які він отримав завдяки виграшу Лопеса.

"Я ніколи не робив подібних ставок на бокс ні на один матч, але 17 жовтня мені дуже захотілося поставити ці гроші. Я збираюся витратити їх на екіпіровку молодим бійцям спортивної школи-інтернату БВУФК, де я починав свою боксерську кар'єру. Всім гарного настрою! Дякую за хороший бій, Теофімо", - написав Редкач.

Редкач поставив на перемогу Лопеса 25 тисяч доларів. Коефіцієнт букмекерів на успіх американця становив від 3 до 5.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, хто зможе поборотися за пояс, який втратив Ломаченко. Ще один український боксер зможе стати його власником.

Раніше ми писали, що Усик прокоментував поразку Ломаченко віршами.