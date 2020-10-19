Хто може поборотися за пояс, який втратив Ломаченко: у списку – український боксер

Теофимо Лопес після бою з Василем Ломаченко (фото: twitter.com/trboxing)

Після поразки Василя Ломаченка в бою з Теофімо Лопесом, побитися за легендарний пояс зможе ще один український боксер

Український боксер Денис Берінчик зможе поборотися за титул WBO, яким до 18 жовтня володів Василь Ломаченко. Повідомляється, то Берінчик піднявся в рейтингу WBO і це дає йому шанс в перспективі поборотися за титул. Про шанси боксера розповідається в матеріалі "Спорт 24".

Як повідомляється, на цей час Денис Берінчик займає третю сходинку в рейтингу WBO. Він піднявся на одну сходинку після перемоги над Віорелом Сіміоном. У рейтингу претендентів перше місце зараз займає Селбі (Великобританія), а на другій сходинці Райан Гарсія (США). Після Берінчика в рейтингу стоїть Еммануель Тагое (Гана).

При цьому у Теофімо Лопеса є більш грандіозні плани на свою кар'єру. 23-річний американець може відмовитися від всіх титулів і піднятися у вазі. Абсолютний чемпіон, володар титулів WBO, WBA, WBC і IBF може зробити пояса вакантними. У WBO готували турнір між чотирма лідерами рейтингу – Селбі, Гарсією, Берінчиком та Тагое. Проте міні-турнір вирішили не проводити до бою Ломаченко – Лопес.

В попередньому варіанті турніру за вакантний титул WBO суперником Дениса повинен був стати Тагое. В іншому півфіналі зійшлися б Селбі і Гарсія.

Відповідно переможці півфіналів зійдуться у вирішальному поєдинку за чемпіонський пояс. Зараз Берінчику слід дочекатися рішення Лопеса і власне WBO.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко не згоден з рішенням суддів про результат бою з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, в якому одноголосним рішенням перемогу зарахували американському боксерові.

Також ми писали про те, що експерт назвав майбутніх чемпіонів світу з боксу - і це не Усик і Ломаченко.