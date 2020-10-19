Український боксер відреагував на бій Ломаченко та Лопеса забавною фотожабою

Василь Ломаченко та Теофимо Лопес (фото: twitter.com/trboxing)

Бій Ломаченко – Лопес тривав усі 12 раундів, але українець так і не зміг стати переможцем

Український боксер Василь Ломаченко програв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. За результатами поєдинку судді одноголосним рішенням віддали перемогу Теофімо Лопесу. Для Ломаченко це став другий програний бій в його професійній кар'єрі. Український боксер Іван Редкач поділився яскравою фотожабою по завершенні чемпіонського бою між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом.

Редкач показавши картинку, на якій Ломаченко представлений в образі дитини на руках у Лопеса. Поруч з ними стоїть боксер Орландо Салідо, який завдав українцю першу поразку в його професійній кар'єрі. Фотожабу українець опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"У наші дні люди всьому знають ціну, але нічого не вміють цінувати", - підписав Редкач картинку.

Фотожаба на поєдинок Ломаченко та Лопеса (фото: twitter.com/IRedkach)

Бій Ломаченко - Лопес тривав усі 12 раундів. Одноголосним рішенням суддів переможцем був визнаний американець, який став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко не згоден з рішенням суддів про результат бою з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, в якому одноголосним рішенням перемогу зарахували американському боксерові. Українець виступив із заявою.

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