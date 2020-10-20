Украинский боксер показал, как заработал на проигрыше Ломаченко: спасибо Лопесу (видео)

Украинский боксер Иван Редкач, который часто подначивает своих коллег по цеху, заработал крупную сумму на спортивных ставках. Спортсмен поставил на проигрыш Василия Ломаченко и озолотился. Выигранные деньги Редкач показал на видео в своем Instagram, а также поблагодарил Теофимо Лопеса за победу.

В бою за пояс WBO в легком весе победу одержал 23-летний американский боксер Теофимо Лопес, который стал абсолютным чемпионом, собрав 4 пояса. Для Ломаченко этот бой стал вторым поражением в его карьере. По этому поводу боксер Иван Редкач ранее также шутил яркой фотожабой в соцсетях.

Теперь спортсмен опубликовал видео с пачками денег, которые он получил благодаря выигрышу Лопеса.

"Я никогда не делал подобных ставок на бокс ни на один матч, но 17 октября мне очень захотелось поставить эти деньги. Я собираюсь потратить их на экипировку молодым бойцам спортивной школы-интерната БВУФК, где я начинал свою боксерскую карьеру. Всем хорошего настроения! Спасибо за хороший бой, Теофимо", - написал Редкач.

Редкач поставил на победу Лопеса 25 тысяч долларов. Коэффициент букмекеров на успех американца составлял от 3 до 5.

Напомним, что ранее мы рассказывали, кто сможет побороться за пояс, который потерял Ломаченко. Еще один украинский боксер сможет стать его обладателем.

Ранее мы писали, что Усик прокомментировал поражение Ломаченко стихами.