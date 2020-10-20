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Український боксер показав, як заробив на програші Ломаченко: дякую Лопесу (відео)

Вівторок 20 жовтня 2020 13:08
Український боксер показав, як заробив на програші Ломаченко: дякую Лопесу (відео)
Теофімо Лопес після бою з Василем Ломаченко (фото: twitter.com/trboxing)
Автор: Анна Кисельова

Боксер, який виграв велику суму, раніше не робив ставок

Український боксер Іван Редкач, який часто жартує над своїми колегами по цеху, заробив велику суму на спортивних ставках. Спортсмен поставив на програш Василя Ломаченка й озолотився. Виграні гроші Редкач показав на відео у своєму Instagram, а також подякував Теофімо Лопесу за перемогу.

В бою за пояс WBO в легкій вазі перемогу здобув 23-річний американський боксер Теофімо Лопес, який став абсолютним чемпіоном, зібравши 4 пояси. Для Ломаченко цей бій став другою поразкою в його кар'єрі. З цього приводу боксер Іван Редкач раніше також жартував яскравою фотожабою в соцмережах.

Тепер спортсмен опублікував відео з пачками грошей, які він отримав завдяки виграшу Лопеса.

"Я ніколи не робив подібних ставок на бокс ні на один матч, але 17 жовтня мені дуже захотілося поставити ці гроші. Я збираюся витратити їх на екіпіровку молодим бійцям спортивної школи-інтернату БВУФК, де я починав свою боксерську кар'єру. Всім гарного настрою! Дякую за хороший бій, Теофімо", - написав Редкач.

Редкач поставив на перемогу Лопеса 25 тисяч доларів. Коефіцієнт букмекерів на успіх американця становив від 3 до 5.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, хто зможе поборотися за пояс, який втратив Ломаченко. Ще один український боксер зможе стати його власником.

Раніше ми писали, що Усик прокоментував поразку Ломаченко віршами.

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