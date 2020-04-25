Українським студентам розповіли про закінчення навчального року, іспити та сесію

Карантин в Україні ввів корективи в навчальний процес у школах та вишах, і в Міносвіти і науки ухвалили рішення, як відбуватиметься закінчення навчального року у студентів.

За словами виконувачки обов'язки голови МОН Любомири Мандзій, міністерство вже направило всім установам вищої освіти рекомендації щодо закінчення навчального року.

Чиновниця додала, що закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно.

"І заклади вищої освіти повинні бути готові завершити навчальний рік", - розповіла Мандзій в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Період проведення сесій зміщувати не будуть, але здавати її можуть в аудиторіях тільки в тому випадку, якщо карантин пом'якшать.

"Тобто викладачі установ зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. І ми рекомендували організовано підійти до закінчення навчального року і закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно здачі іспитів та сесії", - сказала Мандзій.

Так само - дистанційно - вищі навчальні заклади можуть організувати і здачі заліків та іспитів.

Що стосується школярів, що для учнів навчальний рік має завершитися наприкінці травня, і теж в дистанційній формі.

"У червні точно не буде навчального процесу, буде закінчення навчального року, оформлення шкільних документів. МОН рекомендувало зберегти звичну структуру навчального року. Навчальний процес в навчальних закладах закінчувався в останній тиждень травня. Так і в цьому році. Уроки з використанням дистанційних технологій відбуватимуться до кінця травня ", - зазначила міністр.

Мандзій додала, що на початку наступного навчального року в школах вчителі проведуть "діагностику" матеріалу, вивчення якого довелося на період карантину.

"І це буде той час, коли вчителі зможуть, зрозумівши ситуацію, пояснити, повторити та узагальнити окремі теми для того, щоб вирівняти ситуацію з освоєним навчальним матеріалом", - пояснила вона.

Раніше ми писали про те, що ЗНО під час карантину в Україні проведуть за сталими форматом і процедурою, однак передбачаються і деякі зміни - з урахуванням чинних обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу.

Також повідомлялося, що Міносвіти через карантин в Україні просить школи відмовитися від випускних і останніх дзвінків.