Студенти вишів закінчать навчальний рік дистанційно, - МОН

Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

Період проведення сесій не буде зміщений

Студенти вищих навчальних закладів закінчать нинішній навчальний рік дистанційно через епідемію коронавірусу. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

За її словами, МОН вже надав рекомендаційний лист для вишів.

"Ми дали рекомендаційний лист закладам вищої освіти щодо організації закінчення навчального року. Виходячи з ситуації, закінчення навчального року буде відбуватися дистанційно. І заклади вищої освіти повинні бути готові завершити навчальний рік", - поінформувала вона.

Мандзій додала, що період проведення сесій не буде зміщений, але її можуть здавати в аудиторіях, якщо буде пом'якшення карантину.

"Тобто викладачі установ зараз працюють зі своїми студентами дистанційно. І ми рекомендували організовано підійти до закінчення навчального року і закінчити його в терміни, які були передбачені, організувати дистанційно здачу іспитів та сесії. Якщо буде змінена епідеміологічна ситуація й будуть зняті обмеження щодо можливості відвідування закладів вищої освіти, то, безперечно, заклади вищої освіти зможуть організувати сесію в аудиторіях", - сказала в. о. голови МОН.

Ситуація з випускними іспитами до вишів буде виглядати так само.

"Технічні можливості закладів вищої освіти. І вони можуть організувати цей процес дистанційно", - додала Мандзій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міносвіти не виключає дистанційного завершення навчального року.

"Карантин продовжено, а це означає, що ми повинні бути готові до завершення навчального року дистанційно. МОН надало роз'яснення для всіх установ освіти, і публікує рекомендації на офіційних ресурсах", - заявили в МОН.

Також РБК-Україна писало, що 22 квітня Кабінет міністрів на черговому засіданні прийняв рішення про продовження карантину в Україні. Карантинні обмеження, введені для протидії коронавірусу, були продовжені до 11 травня.