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МОН просить школи відмовитися від випускних і останніх дзвоників

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 16:15
МОН просить школи відмовитися від випускних і останніх дзвоників
Ілюстративне фото (kobu.kiev.ua)

Школярі будуть "наздоганяти" матеріал у наступному навчальному році

Міністерство освіти і науки через карантин в Україні просить школи відмовитися від випускних і останніх дзвоників. Про це йдеться в повідомленні на сайті МОН.

Зокрема, для запобігання розповсюдження коронавірусу в цьому навчальному році не рекомендують проводити масові заходи, в тому числі останні дзвоники та випускні.

При цьому школи повинні на початку 2020/2021 навчального року провести у 2-11 класах вхідне оцінювання учнів, щоб визначити рівень навчальних досягнень за минулий рік. Крім того, вчителі мають суттєво збільшити кількість годин на закріплення матеріалу за минулий навчальний рік

Нагадаємо, раніше в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій назвала крайній термін завершення навчального року - не пізніше 1 липня. Таким чином, навчальний рік 2019/2020 закінчиться у відповідності з чинним законодавством.

Крім того, повідомлялося, що в Україні підготували два сценарії проведення ЗНО-2020. ЗНО в цьому році відбудеться в будь-якому випадку, проте терміни його проведення залежать від того, коли закінчиться карантин.

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