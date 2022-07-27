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Стефанія і Джавеліна, Артур-Байрактар і Северус: які імена українці тепер дають дітям

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Середа 27 липня 2022 22:59
Стефанія і Джавеліна, Артур-Байрактар і Северус: які імена українці тепер дають дітям Фото: як в Україні батьки стали називати своїх діток (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні батьки стали частіше вибирати для своїх новонароджених дочок імена Стефанія, що пояснюється популярністю пісні тріумфаторів Євробачення 2022 групи Kalush Orchestra, чий хіт "Stefania" приніс перемогу в конкурсі для нашої країни. Але також малюків називають і на честь зброї, що допомагає бійцям ЗСУ активно "мінусувати" військову техніку російських загарбників.

Про це 27 липня передали в міністерстві юстиції України на сторінці в Facebook.

У відомстві розповіли, які імена найчастіше давали своїм діткам українці в першому півріччі 2022-го, а також озвучили незвичайні вибори батьків.

У Мін'юсті при цьому зауважують, що аналіз статистику останніх років дозволяє зробити висновок, що більшість українців при виборі імен для своїх малюків надають перевагу все ж таки традиційним іменам.

Всього ж у першій половині цього року було зареєстровано народження 104 905 діток в Україні, додають у міністерстві.

Найпопулярніші жіночі імена новонароджених за лютий-липень:

Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна... і ще - Стефанія, про яку говорилося вище.

Як найчастіше називали новонароджених хлопчиків в лютому-липні:

Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло.

Які незвичайні імена дають українці дітям

"Але не всі новоспечені батьки віддають перевагу простоті та лаконічності. Багато хто хоче виділитися і дати дитині ім'я "не як у всіх". До того ж під час війни з'явилося багато нових слів у медіапросторі, зокрема, пов'язані з новими видами зброї, за допомогою якої наша армія успішно знищує рашистів. Ними й нарікають малят породіллі", - розповідають у Мін'юсті.

Незвичайні жіночі імена:

Аделіна-Джавеліна, Джавеліна, Квітослава, Дзвенислава, Червонка, Йордана, Євангеліна, Чіамада-Аделіна, Фрея, Жасмін, Хозяйка, Аріель, Зореслава, Міссі.

Серед чоловічих:

Артур-Байрактар, Ян-Джавелін, Миролюб, Варфоломій, Князь, Северус, Зореслав, Моісей, Лорд, Марілуіз, Миродар, Добромир, Граф.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які імена заборонені в інших країнах.

До речі, пропонуємо вам згадати, як українці називали своїх дітей у 2021 році, та які тоді були популярні та рідкісні імена.

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Міністерство юстиції України имя
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