Батьки новонароджених малюків можуть зареєструвати дитину онлайн: як це зробити

В Україні батьки новонароджених малюків можуть знову реєструвати дітей онлайн через "Дію".

Як це зробити розповіли в Міністерстві цифрової інформації.

Весь процес реєстрації займе у вас всього 10 хвилин. Ви можете це зробити протягом 30 днів після народження дитини. Це абсолютно безкоштовно.

Щоб замовити послугу, вам знадобиться номер медичного висновку або рішення про встановлення факту народження дитини.

Як зареєструвати новонароджену дитину

Зайдіть за цим посиланням на сайт Дії.

Заповніть онлайн-форму та виберіть додаткові послуги, які ви хочете замовити.

Підпишіть заяву електронним підписом. Другому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом, якщо:

батько і мати дитини не перебувають в офіційному шлюбі

батько і мати дитини мають різні прізвища

батько та мати дитини зареєстровані за різними адресами (у разі замовлення послуги з реєстрації місця проживання дитини)

допомога при народженні, допомога багатодітним та / або компенсацію за пакет малюка буде отримувати мати, а заяву подає батько (і навпаки).

Посилання на заяву на порталі Дія надійде другому з батьків на електронну пошту.

Заява про держреєстрацію народження буде автоматично направлено до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) за адресою пологового будинку.

Як тільки свідоцтво про народження буде готове, ви отримаєте лист на електронну пошту.

Забрати Свідоцтво у відділі РАЦСу може той з батьків, хто підписав заяву.

Якщо замовлена доставка свідоцтва поштою, отримати документ зможе тільки один з батьків дитини.