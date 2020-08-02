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Експерти розповіли, як курс долара вплине на ціни найближчим часом

Неділя 02 серпня 2020 09:47
Експерти розповіли, як курс долара вплине на ціни найближчим часом
Курс долара вплине на ціни (фото: РБК-Україна)

Експерти поділилися важливим спостереженням

Прямий вплив курсу долара на ціни в Україні пов'язаний з тим, що економіка країни є відкритою, а курс долара дуже тісно пов'язаний з процесами інфляції в нашій країні.

Цілком очевидно, що при високому курсі зростають ціни на імпортні товари. А при низькому курсі, навпаки, міцніє гривня, що й гальмує інфляцію. Про це інформує видання "Сьогодні".

Дмитро Сологуб стверджує, що кореляція між інфляцією і курсом долара у нас існує, але також він зазначає, що її значення знижується в останні роки. За прогнозами експертів, у разі досягнення доларом позначки в 30 гривень станеться сильний поштовх для прискорення інфляції.

Тим не менш, багато хто вважає, що в цьому році такого курсу ми не побачимо, оскільки будь-яких економічних передумов для цього явно немає.

Він сказав: "Ми не раз підкреслювали, що практика завищення інфляційного прогнозу, курсового прогнозу для того, щоб збільшити дохідну частину бюджету, потім завжди має негативні наслідки. І ми завжди говорили про те, що краще більш консервативно підходити до визначення прогнозних параметрів бюджету".

А ось Володимир Позній стверджує, що всім необхідно розуміти те, що гривня так слабка при доларі, який, порівняно з іншими валютами, теж падає, відкат долара може привести до ще більш швидкого падіння гривні.

Нагадаємо, що експерт розповів, коли курс долара перевалить за 30 гривень.

Ми писали, що українців здивували прогнозом курсу долара на початок серпня.

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