Курс долара в Україні 2020: експерти здивували прогнозом на початок серпня

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

Курс долара в Україні буде залежати від декількох факторів

Тиждень, що минув, був більш стабільним, ніж попередні. Однак як довго протримається така ситуація - невідомо навіть експертам. Фахівці дали досить неоднозначний прогноз щодо курсу долара з 3 по 9 серпня.

"З економічної точки зору зараз оптимальний коридор 27,5-28 грн/долар і гривня як раз в ньому стабілізувалася", - зазначив Олександр Охріменко, передає сайт "Сьогодні".

У свою чергу, Андрій Шевчішин стверджує, що на валютний ринок продовжує тиснути ліквідність, яка була отримана від погашення гривневих облігацій, а також те, що експортери притримують валюту.

"На наступному тижні заплановані виплати за облігаціями 16 млрд грн і 140 млн доларів, що також є фактором тиску на ринок. І сприяє тому, що найближчим часом курс гривні продовжить демонструвати коливання і буде рухатися в діапазоні 27,7-27,9 гривні за долар", - стверджує Шевчішин.

А ось Олег Пендзін очікує, що в подальшому гривня буде зміцнювати свої позиції. І до кінця року експерт бачить альтернативою валютних заощаджень гривневий вклад у надійному банку.

Олександр Охріменко каже, що в короткотерміновій перспективі на доларі заробити не вдасться, але є ймовірність зазнати втрат, оскільки в серпні ймовірна ревальвація гривні. Однак, якщо збирати долари на купівлю житла, через 2-3 роки, то сенс запасатися ними зараз є, оскільки валюта надалі буде дорожчати все більше.

Нагадаємо, що відбувалося з курсом долара 31 липня.

Ми писали, що в перспективі долар може досягти відмітки в 50 гривень.