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Штрафи за перевищення швидкості: коли почнуть надходити "листи щастя"

STYLERЖиття    30.04.2020 - 15:13
Штрафи за перевищення швидкості: коли почнуть надходити "листи щастя"
Штрафи за порушення ПДР (колаж РБК-Україна)

Порушники ПДР почнуть отримувати листи про штрафи з травня 2020 року

Штрафи за перевищення швидкості на дорогах українські водії почнуть отримувати в листах вже з травня 2020 року. Патрульні вже давно попереджали водіїв, але від цього злісних порушників на дорогах менше не стало. Зазначимо, що мінімальний штраф за порушення ПДР 255 гривень. За день водії авто понад 60 тисяч разів перевищують допустиму швидкість.

Перший заступник керівника патрульної поліції Олексій Білошицький повідомляє, що на початку порушення фіксує камера на дорозі, потім інформація надходить до центру обробки даних.

"Якщо інспектор підтверджує, що все оброблено вірно, така постанова автоматично направляється адресату", – сказав Білошицький.

Штрафувати будуть власника машини. Якщо транспортом користується ще хтось, то тоді штрафи надійдуть порушнику. Але для цього автовласник в інтернет-кабінеті водія повинен вказати, кому передав довіреність на машину.

За словами юриста Богдана Кушніра, оскаржити "лист щастя" в суді буде важко.

"Вони прописали всі варіанти, які можливі, для того, щоб притягнути власника транспортного засобу. Якщо цей транспорт закріплений за юридичною особою, то буде нести відповідальність особа, яка в цій фірмі, за якою закріплений цей автомобіль, або безпосередньо сам керівник цієї юридичної особи", – розповів правозахисник.

До речі, власники "евроблях" теж будуть відповідати за законом. Штраф буде стосуватися того, хто привіз і розмитнив машину.

Навіть якщо власник давно продав свою "евробляху", листи все одно будуть приходити.

"Наприклад, 5 років тому на певну людину було ввезено транспортний засіб на іноземній реєстрації. Цей транспортний засіб вже 10 раз було продано по техпаспорту і на ньому катається невідома нам особа. Звичайно, в такому випадку відповідальність буде нести й особа, яка завезла авто", – додав юрист.

Як ми раніше писали, за вилазку на шашлики будуть штрафувати на 17 тисяч гривень.

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