Зеленський підписав закон про скасування адмінстягнення у вигляді штрафних балів

З Кодексу про адміністративні правопорушення виключили відповідну норму
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.
Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.
Документом передбачається виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення норми з приводу дії адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Зокрема, пропонується виключити з КУпАП такі норми:
Нагадаємо, Верховна рада України підтримала законопроект №2809, за проект проголосували 302 парламентарії.
Як писало РБК-Україна, 6 травня Зеленський підписав законопроект Кабінету міністрів №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".