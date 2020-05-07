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Зеленський підписав закон про скасування адмінстягнення у вигляді штрафних балів

Новини » Політика     07.05.2020 - 13:47
Зеленський підписав закон про скасування адмінстягнення у вигляді штрафних балів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

З Кодексу про адміністративні правопорушення виключили відповідну норму

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Зеленський підписав закон про скасування адмінстягнення у вигляді штрафних балів

Документом передбачається виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення норми з приводу дії адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Зокрема, пропонується виключити з КУпАП такі норми:

  • пункт 21 частини першої статті 24 (види адміністративних стягнень);
  • частину другу статті 27 (штраф), згідно з якою штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним балів, передбачених статтею 27-1 цього кодексу;
  • статтю 271 (Штрафні бали);
  • в абзаці другому частин першої та другої статті 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) виключаються слова і цифри "або 50 штрафних балів".

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала законопроект №2809, за проект проголосували 302 парламентарії.

Як писало РБК-Україна, 6 травня Зеленський підписав законопроект Кабінету міністрів №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".

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