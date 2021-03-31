"Голос" Євробачення висловився про звільнення і "поїздку" до Лукашенка: деталі скандалу

Після того, як голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія заявив, що постійний коментатор, "голос" українського Євробачення Тимур Мірошниченко, звільнився з "Суспільного" заради поїздки на "Слов'янський базар у Вітебську", розгорівся гучний скандал. Телеведучий спростував цю інформацію, влаштувавши перепалку з Аласанією прямо в соцмережах.

Після заяви глави НСТУ Мірошниченко написав у Facebook , що на "Слов'янський базар" він не їде, а з "Суспільного" не звільняється, а перейшов на роботу "за сумісництвом".

У чому суть скандалу з "поїздкою" Мірошниченка в Білорусь

"Тимур Мірошниченко точно не вестиме і не буде коментувати Євробачення на "Суспільному" - він написав заяву на звільнення за власним бажанням. Думаю, саме тому, що прийняв пропозицію "Базару" і розумів, що реакція компанії буде негативною . Але це мої припущення - факт в тому, що заява підписана", - заявив Аласанія 30 березня, коли й було її написано.

Справа в тому, що "Слов'янський базар" фінансується з бюджету Союзної держави Білорусі і Росії і проходить під патронатом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Після останніх подій у Білорусі, пов'язаних з жорстокими репресіями, залякуванням мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів, фальсифікації виборів таке рішення Мірошниченка виглядало б досить дивно. Адже Україна, як і країни ЄС не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Що відповів "голос" Євробачення

В цей же день Тимур Мірошниченко спростував інформацію від Аласанії, написавши, що не їде на "Слов'янський базар". Телеведучий заявив, що продовжує коментувати "Євробачення".

"Слов'янський базар. Я більше 10 років був ведучим цього заходу від України. Всі ці роки це була історія про музику. Аж до цього року, коли ситуація в Білорусі напружилися настільки, що навряд пісенний фестиваль може залишитися осторонь від політики. Я не їду у Вітебськ і повідомив про це організаторам", - написав Мірошниченко.

Він підтвердив, що з 31 березня дійсно більше не співробітник "Суспільного". Заяву він написав ще два тижні тому, щоб знову оформитися на телеканал, але вже за сумісництвом.

"За фактом багато років я був співробітником цієї компанії лише двічі на рік - у травні, коли коментую пісенний конкурс Євробачення, і листопаді, коли коментую дитячий конкурс. Тому ми вирішили, що на основне місце роботи це не тягне, для коментування вистачить і сумісництва. Я продовжую бути голосом конкурсу і для Суспільного, і для мільйонів українців", - заявив ведучий.

Аласанія і Мірошниченко продовжили суперечку

Але на цьому обговорення не закінчилося, бо в коментарі до посту Тимура вклинився Аласанія. Голова НСТУ заявив, що Мірошниченко як і раніше заявлений у програмі "Базару" в Мінську.

"Тимур, ти заявлений у програмі цієї події в Мінську. І ти не знайшов можливості/необхідності пояснити свою заяву про звільнення. Нещасливий збіг подій у часі? Можливо", - написав Аласанія.

Він додав, що радий тому, що Мірошниченко відмовився від участі у "Слов'янському базарі".

"Я радий твоєму рішення відмовитися від участі в події в Мінську. Але звільнятися тебе ніхто не змушував, це твоє рішення, яке я поважаю", - додав голова НСТУ.

Тимур відповів, що Зурабу, як керівнику компанії, повинно бути відомо, що він не звільняється, а продовжує працювати, але за сумісництвом. В результаті вони вирішили припинити роздмухувати скандал і поговорити при зустрічі.

Нагадаємо, що Тимур Мірошниченко був ведучим "Євробачення-2017", яке проходило в Києві. На каналі "Україна" він веде "Зоряний шлях", а також з року в рік коментує доросле і дитяче Євробачення.