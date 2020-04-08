Мін'юст через карантин пропонує амністію 900 ув'язнених

Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

В той же час виключається масова амністія

Через карантин в Україні Міністерство юстиції пропонує амністувати близько 900 ув'язнених. Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Малюська зазначив, що деякі країни пішли на звільнення великої кількості укладених під час епідемії коронавірусу.

"Позиція Мін'юсту - ми підтримуємо ідею звільнення засуджених, проте не масового, а в обмеженій і обґрунтованій кількості. Мова має йти тільки про тих, хто не представляє небезпеки для суспільства", - зазначив міністр.

За його словами, законопроект про амністію, який готують у Верховній раді, звільнить близько 900 засуджених. Крім того, ініціюються зміни, які дозволять суттєво знизити кількість нових людей в СІЗО чи колоніях.

"Дуже просимо колег по парламенту розглянути такі ініціативи в першочерговому порядку", - додав Малюська.

Нагадаємо, раніше в матеріалі РБК-Україна "Вірус несвободи: як в українських в'язницях борються з коронавірусом" говорилося, що Мін'юст не виключає масове звільнення ув'язнених через COVID-19.

Відзначимо, в березні стало відомо, що Афганістан амністує 10 тис. ув'язнених через коронавірус.