У Києві лікарні готують до важливих пацієнтів: як лікуватимуть VIP-хворих

У Києві готують лікарні для важливих персон (колаж РБК-Україна)

Через коронавірус у Києві готують лікарні для лікування особливих пацієнтів - з'явився документ із вимогами

Коронавірус в Україні вже зафіксовано у 113 пацієнтів станом на 25 березня, і через стрімке поширення хвороби в країні продовжили обмежувальні заходи - карантин - до 25 квітня, а режим надзвичайної ситуації поширили на територію всієї країни.

Сьогодні в Києві підтвердилися тести на COVID-19 ще у трьох осіб, після чого хворих госпіталізували в Олександрівську лікарню. Загальна кількість випадків коронавіруса в столиці тепер становить 34 людини.

Як з'ясувалося, департамент охорони здоров'я КМДА розіслав медустановам міста наказ про особливі умови лікування "особливих пацієнтів". Як пише Bihus.Info, наказ відсутній на офіційному сайті мерії, але його копія є в розпорядженні журналістів видання.

Причина видачі такого наказу в документі не пояснюється, але очевидно, що нею стало поширення коронавірусу. В наказі йдеться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, по суті - це всі чиновники високого рівня країни", - йдеться в матеріалі.

Департамент визначив перелік медичних закладів, які повинні будуть приймати таких пацієнтів і прописав особливі вимоги до утримання хворих.

Так, у списку значаться 17 медустанов, серед яких Олександрівська лікарня, Дитяча клінічна лікарня №7, Київський міський центр дитячої нейрохірургії. Ось повний перелік:

Фото: скрін bihus.info

Серед головних вимог варто виділити:

окремі, ізольовані від інших приміщень палати площами не менше 13 "квадратів" із затіненими вікнами.

палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями .

Передбачено наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або біля них.

Закладам наказали зарезервувати окремі операційні та забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

Фото: скрін bihus.info

Також є і спеціальні вимоги, які Департамент прописав і до професійного складу бригад медичної допомоги для VIP-пацієнтів.

У них має бути по чотири людини - лікар, двоє фельдшерів та водій. Всі вони повинні мати щонайменше 5 років досвіду роботи в закладах екстреної медичної допомоги. Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з "найбільш кваліфікованих медичних працівників".

Фото: скрін bihus.info

Коло людей, які будуть користуватися VIP-режимом, в наказі визначені як "особи, щодо яких здійснюється державна охорона".

Державна охорона за законом надається цілої низки посадових осіб, зокрема президента, прем'єр-міністра, генпрокурора, голови Конституційного суду, міністри закордонних справ тощо.

Зазначимо, що нерідко президенти персональними розпорядженнями виділяють держохорону і не включеним у визначений законом перелік особам. Відповідно, до "особливих" хворих згідно наказу може потрапити широке коло людей.

Як повідомлялося раніше, нещодавно вірусолог і доктор наук розповіла, коли коронавірус перестане бути небезпечним і перетвориться на сезонну вірусну інфекцію.