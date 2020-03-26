Зеленський пригрозив санкціями за віп-палати в лікарнях

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент доручив прем'єр-міністру вирішити питання з віп-палатами

Президент Володимир Зеленський медичним установам санкціями за надання віп-палат. Про це президент заявив під час відеозвернення, передає РБК-Україна.

Також Зеленський заявив, що в жодного політика чи бізнесмена ні в одній лікарні не буде кращих умов, ніж у звичайних українців.

"Прем'єр-міністрові України поставлено завдання вирішити питання так званих віп-палат і скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас, вибачте, не совок і не буде ніяких палат для членів ЦК. В жодного політика чи бізнесмена в державних чи комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які побудували в цій країні. Наполегливо рекомендую керівникам медичних установ не перетворюватися в готельєрів, не займатися торгівлею палатами або обладнанням ординаторських під перебування там якихось "шишок". Інакше будуть санкції", - заявив Зеленський.

Звернення Президента України щодо запровадження надзвичайної ситуації. Володимир Зеленський закликав українців не плутати запроваджений Кабміном режим надзвичайної ситуації з режимом надзвичайного стану. Він заявив, що обмежень конституційних прав громадян не буде. Крім того, Глава держави заявив про прибуття впродовж наступної доби кількох нових медичних вантажів, до яких сумарно входитиме ще 200 тисяч ПЛР-тестів. Насамкінець Володимир Зеленський оголосив про те, що давши Прем'єр-міністру завдання розв'язків зв'язати питання так званих VIP-палат. «У жодного політика чи бізнесмена в державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця», – заявив Президент. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 26 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив проти устаткування віп-палат для чиновників за коронавіруса в Україні і зажадав звіту від місцевої влади.

Також повідомлялося, що Зеленський заявив, що влада країни закриють кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян у рамках карантину через коронавіруса. Таким чином громадяни України, які перебувають за кордоном, не зможуть тимчасово повернутися в країну.