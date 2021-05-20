МОН запустив мобільний додаток "Всеукраїнська школа онлайн". Його вже можна завантажити

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України .

Додаток можна завантажити з Play Market від Google та AppGallery від Huawei. Незабаром додаток вийде і для користувачів iOS.

МОН позиціонує мобільний застосунок як повноцінний інструмент для зручного навчання школярів з мобільних пристроїв.

У ньому є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі. Також учні можуть брати участь в обговореннях та комунікувати зі своїми однокласниками.

Обіцяють, що можливості застосунку будуть поступово розширюватися.

На початку квітня на сайті ВШО з’явилася функція "Кабінет учителя": вчителі отримали змогу збирати учнів у віртуальні класи, призначати курси для перегляду, організовувати дискусії та переглядати успішність учнів і учениць на курсі.

Наступний крок для ВШО - перенести в онлайн-формат всю шкільну програму для 5-11 класів. Зараз на платформі вже понад 1500 уроків та понад 167 тисяч користувачів (125 тисяч учнів, 34 тисячі вчителів та більш ніж 8 тисяч слухачів).

Планується завершити створення контенту до початку нового навчального року.