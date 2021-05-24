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У Міносвіти пояснили, чому в деяких школах продовжили навчальний рік

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Києва, Понеділок 24 травня 2021 11:13
У Міносвіти пояснили, чому в деяких школах продовжили навчальний рік Фото: міністр освіти Сергій Шкарлет(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко, Сергій Щербина, Владислав Красінський

Міністр освіти Сергій Шкарлет пояснив, чому в деяких регіонах продовжили навчання в школах на літній період. За його словами, це сталося лише в тих школах, де використовували канікули або не витримали норми щодо тривалості та виконання освітньої програми.

Про це Шкарлет заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Є продовження на недовгі періоди, адже згідно із законодавством, 175 робочих днів має тривати навчальний процес", - заявив міністр.

Він додав, що масового продовження навчання не буде.

"По-перше, це законодавчо заборонено. По-друге, на сьогодні є в тій же "Всеукраїнській школі онлайн" можливості для вчителя і учня. Вчителю-відтестувати і подивитися особисту траєкторію кожного свого учня і визначити, де є провали, де щось недоучив. Потім можна сформувати в особистому кабінеті власну траєкторію, щоб індивідуально позайматися. Тобто на сьогодні це не проблема", - зазначив Шкарлет.

Нагадаємо, у червні навчання триватиме у шести містах - Сумах, Хмельницькому, Черкасах, Тернополі, Полтаві та Кропивницькому.

При цьому у Києві навчання завершиться 28 травня.

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