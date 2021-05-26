В українських школах запустять систему пропуску "оплати обличчям": як вона працюватиме

Технологія FacePay24 створена на базі технології Visa Face ID, яка забезпечує безпеку системи за допомогою біометрії. Дана система успішно використовується в платіжній індустрії, розповіли в держбанку.

Розробники платформи запевняють, що нова система забезпечує повний захист персональних даних за світовими стандартами.

Контроль допуску та відвідування навчальних закладів

Проект дозволяє обмежувати доступ сторонніх осіб до приміщення, включає в себе передачу push-повідомлень на телефони батьків учнів про час, коли дитина прийшла в школу і пішла з неї.

Зазначається, що розробники відійшли від стандартного рішення ідентифікації учнів за карткою, яку діти часто втрачають або забувають. Замість цього розпізнавання школярів і працівників установи проводиться по обличчю.

У ліцеї Києва тестують турнікети Face ID для обмеження допуску (фото: privatbank.ua)

За що ще "відповідає" нова система крім допуску в школу

Технологія також визначає температуру, фіксує відсутність захисної маски та сигналізує про необхідність її одягнути.

Окрім безпечного доступу та автоматизованого обліку відвідувань, платформа стане основою для впровадження закритої цифрової екосистеми навчального закладу, яка включатиме адресний доступ до навчального контенту, педагогічних кейсів вчителів, даних про успішність учнів, адміністративну діяльність тощо.

Також технологія FacePay24 дозволить перейти на цифрову платформу і безконтактні способи оплати харчування в ліцеї та використання платних послуг.

Роботу турнікетів Face ID "оплата обличчям" перевіряють у київському ліцеї (фото: privatbank.ua)