Батькам на замітку: коли закінчуються весняні канікули і як діти будуть вчитися потім

Українські школярі традиційно йдуть на канікули кожен квартал, їх тривалість не перевищує 30 днів. Але через пандемію коронавірусу і потрапляння багатьох регіонів в "червону" зону карантину, багато школярів пішли на весняні канікули раніше терміну.

Коли закінчаться весняні канікули і як будуть вчитися діти далі - читайте нижче в нашому матеріалі.

Весняні канікули 2021

Зазвичай весняні канікули в українських школярів починалися 22 березня і закінчувалися 28 березня, але пандемія в цьому році внесла свої корективи. Діти в деяких областях пішли на канікули раніше.

Вінниця - канікули пройшли 9 -15 березня

Ужгород канікули пройшли з 1 по 7 березня

Львівська область - канікули пройшли з 15 до 22 березня

Житомир - з 13 по 21 березня

Миколаїв - канікули пройдуть з 22 березня по 4 квітня

Київ - для молодших класів з 22 по 28 березня, для старших з 18 по 28 березня

Наприклад, учні в деяких містах Київської, Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та інших областей почали відпочивати з 9 березня. Канікули у них триватимуть до 14 березня включно.

Відзначимо, що в залежності від епідемічної ситуації в школах, погодних умов, регіональних особливостей та інших факторів, школа може на свій розсуд змінювати дати початку та закінчення канікул, а також призначати додаткові канікули або карантин. Тому розклад канікул може відрізнятися в різних містах України.

До речі, більшість навчальних закладів влаштують канікули з 22 по 28 березня або з 29 березня по 3 квітня 2021 року.

Як вчитимуться діти після канікул

У "червоних" зонах карантину діти після канікул перейдуть на дистанційне навчання.

Зазначимо, що дитячі садки в Україні продовжують працювати в штатному режимі.