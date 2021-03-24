Для українських шкіл затвердили нову організацію харчування: що буде в їдальнях
В Україні затвердили норми та порядок організації харчування в школах і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, відповідно до яких у них тепер дозволили організовувати кейтерінг.
Таке рішення 24 березня було прийнято на засіданні Кабміну, яке транслювалося на YouTube-каналі.
Уряд схвалив відповідну постанову з можливістю одноденної доробки (на прохання міністра освіти і науки Сергія Шкарлета).
"В принципі там погодження усі є, державна санітарна служба звертає увагу на те, що потрібно узгоджувати з нею, але законодавчо це не підтвердили. Прошу одно- або триденне доопрацювання", - звернувся до прем'єра глава МОН.
Мова йде про новий санітарний регламент для шкіл, який був розроблений Міністерством охорони здоров'я. У документі, серед іншого, були змінені підходи до організації харчування - в школах дозволяється організовувати кейтерінг, який має відповідати принципам і вимогам безпеки харчових продуктів на базі системи НАССР.
Також передбачено ряд обмежень щодо вмісту в стравах солі, цукру і жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо принципів здорового харчування з урахуванням фізіологічних потреб дітей.
Які продукти забороняються у шкільних їдальнях
В документі визначено перелік продуктів харчування, які забороняється продавати у шкільних буфетах і шкільних автоматах:
- чіпси,
- сухарики,
- попкорн,
- ковбаси,
- сосиски,
- копчену і солену рибу,
- деякі солодощі тощо.
Які продукти обов'язково повинні бути в шкільних їдальнях
Також встановлені групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів:
- злакові,
- овочі,
- фрукти і ягоди,
- молочні продукти.
Крім того, в документі врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами.
Зауважимо, що якщо у школяра є довідка від сімейного лікаря або педіатра про деякі дієтичні потреби, навчальний заклад зобов'язаний організувати окреме харчування для цієї дитини.
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