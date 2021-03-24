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Для українських шкіл затвердили нову організацію харчування: що буде в їдальнях

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 20:49
Для українських шкіл затвердили нову організацію харчування: що буде в їдальнях Школярі в масках на уроці (фото: facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

В Україні затвердили норми та порядок організації харчування в школах і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, відповідно до яких у них тепер дозволили організовувати кейтерінг.

Таке рішення 24 березня було прийнято на засіданні Кабміну, яке транслювалося на YouTube-каналі.

Уряд схвалив відповідну постанову з можливістю одноденної доробки (на прохання міністра освіти і науки Сергія Шкарлета).

"В принципі там погодження усі є, державна санітарна служба звертає увагу на те, що потрібно узгоджувати з нею, але законодавчо це не підтвердили. Прошу одно- або триденне доопрацювання", - звернувся до прем'єра глава МОН.

Мова йде про новий санітарний регламент для шкіл, який був розроблений Міністерством охорони здоров'я. У документі, серед іншого, були змінені підходи до організації харчування - в школах дозволяється організовувати кейтерінг, який має відповідати принципам і вимогам безпеки харчових продуктів на базі системи НАССР.

Також передбачено ряд обмежень щодо вмісту в стравах солі, цукру і жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо принципів здорового харчування з урахуванням фізіологічних потреб дітей.

Які продукти забороняються у шкільних їдальнях

В документі визначено перелік продуктів харчування, які забороняється продавати у шкільних буфетах і шкільних автоматах:

  • чіпси,
  • сухарики,
  • попкорн,
  • ковбаси,
  • сосиски,
  • копчену і солену рибу,
  • деякі солодощі тощо.

Які продукти обов'язково повинні бути в шкільних їдальнях

Також встановлені групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів:

  • злакові,
  • овочі,
  • фрукти і ягоди,
  • молочні продукти.

Крім того, в документі врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами.

Зауважимо, що якщо у школяра є довідка від сімейного лікаря або педіатра про деякі дієтичні потреби, навчальний заклад зобов'язаний організувати окреме харчування для цієї дитини.

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