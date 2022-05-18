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Ціни на оренду житла в різних країнах Європи і в містах України: де буде найдешевше

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Середа 18 травня 2022 18:19
Ціни на оренду житла в різних країнах Європи і в містах України: де буде найдешевше Фото: Скільки коштує оренда житла в Україні та країнах Європи (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ціни на оренду житла в Україні зараз стали складним питанням. В кінці лютого і початку березня в містах на заході України вони полетіли вгору через наплив переселенців. А потім потроху поповзли вниз. А ось в інших регіонах країни ринок оренди майже завмер.

Українці тим часом шукали житло в оренду за "нормальні" гроші в містах Європи та часом сильно обурювалися тим, що ціна оренди звичайної однокімнатної квартири може бути в три рази вище ніж у Львові або Києві.

Скільки коштує орендувати квартиру у великих містах Європи і які ціни зараз в Україні - читайте нижче.

Ціни на оренду квартир в Україні

Середня ціна на однокімнатну квартиру у Львові до війни становила від 6000 до 8000 гривень (200-300 доларів). Це ціна оренди квартири майже в будь-якому районі міста, не в центрі, з мінімумом зручностей, без особливих наворотів і крутих євроремонтів.

Всі додаткові функції опційно - ціна багато в чому залежала від віку будинку, району, місця розташування, метражу, рівня ремонту і всіх інших параметрів.

Наприклад, в січні хороша квартира-студіо в новому будинку за 20 хвилин від центру міста транспортом пропонувалася в оренду від 8000 до 14000 гривень (300-400 доларів).

У березні за таку квартиру власники хотіли від 12000 до 15000 гривень. Були й винятки, коли квартиру за 8000-10000 тисяч намагалися здати за 18000-20000. Але на щастя, такі ситуації-винятки.

У травні ці квартири здають знову за 10000-12000 гривень. Невелика квартирка в старому будинку пропонується від 7000 гривень і вище. А якщо пощастить - можна знайти й за 5000-6000 гривень.

З іншого боку, на ринку оренди з перших тижнів війни виявилося багато житла в передмісті та квартир, які раніше не здавалися. Їх ціна набагато нижче. На початку березня можна було знайти цілком симпатичний будиночок у 20-30 км від Львова за 2000-3000 гривень.

Схожа ситуація і в інших містах Західної України. У Хмельницькому проста однокімнатна квартира до війни пропонувалася від 4000 до 6000 гривень, зараз за таку квартиру хочуть від 6000 до 8000 гривень.

В Івано-Франківську оренда квартири до війни тягнула в середньому 5000-6000 гривень, зараз за неї хочуть близько 7000-8000 гривень.

В інших регіонах країни ситуація сильно відрізняється. У Дніпрі до війни однокімнатну квартиру орендувати можна було за 5000-6000 гривень, зараз оренда потягне 7000 гривень. Але якщо пощастить – можна знайти й за 4000 гривень.

Піднялися ціни на оренду житла в Полтаві та Черкасах, в середньому на 2-3 тисячі гривень у порівнянні з цінами до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

А ось у Києві ситуація кардинально змінилася. Ціни на оренду впали на кілька тисяч і відкотилися до періоду 2014-2015 року. Частина орендарів запропонувала своїм квартиронаймачам, які поїхали - оплачувати частину, половину суми оренди або просто комунальні послуги.

Зараз квартиру в Києві можна зняти за 7000-9000 гривень. А для людей, які постраждали від військових дій або повністю позбулися житла, можна знайти й набагато дешевше.

А що з орендою за кордоном

Кількість біженців з України змінила ринок оренди й в інших країнах. У тих країнах, де біженців дуже багато - ціни точно так само поповзли вгору.

Однак там є інший нюанс - багатьом сім'ям житло надавала влада міста, і це не просто дах над головою з рядами розкладачок в спортзалах (хоча і таких пунктів прийому біженців було багато).

Для тих, хто збирається залишитися в іншій країні на кілька місяців і збирається працювати - у багатьох країнах надають житло. З частково оплатою, з оплатою 50%, з оплатою тільки комунальних послуг.

Десь українців селять у великий будинок-відразу 3-4 сім'ї та беруть над ними шефство. Хтось приймає біженців у себе вдома і віддає цілий поверх або сусідній котедж.

А ось з орендою за кордоном все набагато складніше, а ціни на порядок вище. Найнижча Оренда за однокімнатну квартиру в Чехії, Туреччині та Польщі.

Однак тут варто розуміти, що квартира в центрі Варшави або Стамбула обійдеться набагато дорожче, ніж в Гданську або скажімо - на околицях Стамбула.

Хоча в Польщі ціни у великих містах досить високі, від 400 до 650 євро, а ось в передмісті можна знайти й за 200-250 євро в місяць. Квартира в Празі обійдеться дорого, від 1000 євро. Але в передмісті реально знайти й за 500 євро.

В середньому найнижча ціна оренди в цих країнах від 220 до 300 євро на місяць. В Іспанії житло можна орендувати від 350 до 400 євро. Стільки ж обійдеться оренда квартири в Румунії, Сербії, Чорногорії, Грузії, Литві та Північній Македонії.

У Болгарії оренда квартир вже вище 650 євро, в Греції - від 700 євро. У Будапешті за квартиру просять 700-800 євро, але, якщо від'їхати від центру на 100 км - Вам запропонують житло за 500 євро на місяць.

Оренда квартир в Німеччині вже кусається. У Лейпцигу доведеться віддати за квартиру від 500 євро, в Кельні - близько 700-800 євро, а в Мюнхені від 1000 євро і більше. Від 800 євро захочуть орендодавці в Хорватії та Естонії.

Квартира на Кіпрі обійдеться в середньому від 800-900 Євро до 1200 євро. Стільки ж коштуватиме житло в Словаччині та Словенії.

У Парижі квартира обійдеться від 1300 євро на місяць, але цілком реально знайти невеликий будиночок або квартиру в передмісті від 600 євро на місяць, а на півночі Франції - від 500 євро.

Квартира в Амстердамі (Нідерланди) обійдеться в 1500 євро на місяць, стільки ж житло коштує в Женеві. У Люксембурзі від 1700 євро на місяць, а в Дубліні - від 1800 Євро. У Бельгії ціни на оренду житла схожі - від 1200 до 1500 євро на місяць.

Квартира в Лондоні коштуватиме від 2000 євро на місяць. Така ж ціна на оренду в Римі або Гельсінкі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштує оренда квартир в Києві під час війни.

А також розповідали про те, що у Бучі та Ірпені знову продають квартири.

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