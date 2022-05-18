"Здихайте, мучтеся": у мережі знайшли росіянку, яка хотіла вирізати зірки на спинах українських дітей

У Росії не тільки військові показують особливу жорстокість до українців. Це роблять так само так звані мирні жителі, в тому числі і жінки.

Передісторія росіянки, яка так ненавидить українських дітей

Днями СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови російського військового з дружиною. У ній жінка скаржилася чоловікові на українських дітей, які опинилися в Росії. За її словами, вони відмовлялися святкувати 9 травня, пояснивши тим, що це "не їхнє свято". Вона вважає, що їх потрібно покарати!

Жінка в деталях описувала чоловікові, як би вона мріяла їх за це покарати. Вона говорила, що, якби її воля - вона "різала б їм п***ки" і "вирізала зірки на спинах". Також вона говорила, що сама б вколола дітям наркотики й дивилася б, як вони мучаться.

"Я їх ненавиджу", - говорила чоловікові росіянка про українських дітей.

Хто ця росіянка?

Журналісти "Схем" за допомогою СБУ змогли ідентифікувати особу росіянки.

Юлії Копитовій 30 років. Вона народилася в селі Пржевальське Смоленської області Росії. Як виявилося, жінка працювала в дитячій лікарні та у неї самої є діти, що не заважає їй так ненавидіти малюків з України.

Юлія Копитова ненавидить українських дітей (скріншот)