Українські зірки виступлять на російському шоу: хто буде співати на "Пісні року"

Відоме російське шоу "Пісня року" відгримить у Німеччині в Штутгарті 15 лютого 2020 року. Глядачів чекає насичена багатогодинна програма, яка в основному складається з виступів популярних українських артистів. Агентство "Artist Production" анонсує виступ LOBODA, MONATIK, "Час і Скло", а також Софії Ротару на концертному шоу в Німеччині.

Українські артисти знову беруть участь в російських пісенних конкурсах і заходах. Так, на пісенному шоу виступить Світлана Лобода, яка давно перебралася до Росії, а також артисти, які нерідко виступають на території країни-агресора – Софія Ротару, гурт "Час і Скло", а також MONATIK.

До речі, раніше, в 2017 році СБУ не випустило Дмитра Монатіка в Росію через заборону влади. Через це йому довелося скасувати кілька концертів у Росії. Варто також додати, що з того моменту йому вдавалося кілька разів виступити на російських музичних аренах. Що стосується Софії Ротару, то її недавній виступ у Росії викликав неоднозначну реакцію. Раніше співачка заявляла, що "ніколи не відчувала себе руською", а також що "Крим — це, безумовно, Україна". Крім того, українська народна співачка рік тому скасувала кілька концертів в РФ через політичну позицію.

У шоу "Пісня року" 15 лютого візьмуть участь:

Софія Ротару;

LOBODA;

Стас Михайлов;

Тіма Білоруських;

Поліна Гагаріна;

Monatik;

Ігор Ніколаєв;

Діана Арбеніна;

Ірина Дубцова;

Час і Скло;

Стас П'єха;

Zivert;

Mot.

Список артистів, які виступатимуть на концерті буде доповнюватися, повідомили в прес-службі.

Вартість квитка на концертне шоу відштовхується від 65 євро для одного глядача. Максимальна вартість "звичайних" місць у залі досягає 309 євро з людини. VIP-місця коштують від 329 євро.

Нагадаємо, що перший фестиваль "Пісня року" відбувся в 1971 році. Тоді у головній редакції Центрального телебачення з'явилася ідея нового формату ефірного пісенного конкурсу. Протягом року телеглядачам презентувалися різні виконавці та композиції. А кращі з них пізніше звучали в підсумковому фінальному шоу "Пісня року". У 1991 році телефестиваль призупинили у зв'язку з розпадом СРСР. Пізніше "Пісня року" відновила свою діяльність. За всю історію фіналів шоу в ефірі прозвучало більше 2 тисяч композицій.