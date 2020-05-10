Українські зірки привітали своїх матерів і показали старі сімейні фото

День матері (фото: freepik.com)

Українські знаменитості привітали своїх матерів

Сьогодні, 10 травня, в Україні відзначається День матері. Дата свята щороку змінюється, оскільки його відзначають у другу неділю останнього місяця весни. Українські зірки не обійшли це свято стороною і привітали своїх матерів, а також опублікували архівні сімейні фотографії.

Відома українська співачка Ірина Білик привітала маму не тільки з Днем матері, але і з днем народження.

Скріншот з Instagram

"В цей чудовий свято у моєї мами ще й день народження! Любіть і цінуйте своїх матерів! З Днем матері вітаю всіх прекрасних матусь", - написала співачка.

Святослав Вакарчук розчулив мережу дитячим фото з мамою.

Скріншот з Instagram

"Мамо, дякую тобі за те, що ти завжди зі мною! Люблю тебе!" – написав лідер гурту "Океан Ельзи".

Популярна телеведуча Леся Нікітюк також не оминула це свято стороною і публічно привітала свою матір.

Скріншот з Instagram

Джамала також привітала свою маму.

Скріншот з Instagram

"Самий рідний, близький, і найбільш ранима людина на світі - це мама", - написала співачка.

Співачка Тоня Матвієнко також привітала свою знамениту маму Ніну Матвієнко.

Скріншот з Instagram

"Вітаю всіх матусь з днем матері! Найдорожча у світі", - написала співачка.

Антоніна Паперна опублікувала фото зі знаменитою матір'ю Ольгою Сумською.

Скріншот з Instagram

Музикант Сергій Бабкін привітав зі святом не тільки свою маму, але і маму своєї дружини.

Скріншот з Instagram

"Я вдячний своїй мамі за життя. За те життя, якій я живу зараз, за свою сім'ю, мою улюблену роботу, творчість. Все, чим я займаюся зараз, той, який я є і ким я став - це завдяки моїй мамі", - написав Бабкін.

Відома телеведуча Катя Осадча привітала зі святом свою маму і бабусю.

Скріншот з Instagram

"На фото максимальна концентрація мам нашої сім'ї. Я вітаю своїх рідних бабусю і маму, і всіх мам світу зі святом!" – написала Осадча.

Інша телеведуча Ольга Фреймут також привітала свою маму і показала архівне фото.

Скріншот з Instagram

"Мамочка, зі святом! Будь щасливою, а наша любов з кожним роком все сильніше. На фото - мама, я, брат Коля та сестра Юля у візку", - написала Фреймут.

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Фреймут зачарувала сімейним фото і показала обличчя сина-іменинника.