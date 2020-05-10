ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські зірки привітали своїх матерів і показали старі сімейні фото

STYLERЖиття    10.05.2020 - 16:32
Українські зірки привітали своїх матерів і показали старі сімейні фото
День матері (фото: freepik.com)

Українські знаменитості привітали своїх матерів

Сьогодні, 10 травня, в Україні відзначається День матері. Дата свята щороку змінюється, оскільки його відзначають у другу неділю останнього місяця весни. Українські зірки не обійшли це свято стороною і привітали своїх матерів, а також опублікували архівні сімейні фотографії.

Відома українська співачка Ірина Білик привітала маму не тільки з Днем матері, але і з днем народження.

Українські зірки привітали своїх матерів і показали старі сімейні фото

Скріншот з Instagram

"В цей чудовий свято у моєї мами ще й день народження! Любіть і цінуйте своїх матерів! З Днем матері вітаю всіх прекрасних матусь", - написала співачка.

Святослав Вакарчук розчулив мережу дитячим фото з мамою.

Українські зірки привітали своїх матерів і показали старі сімейні фото

Скріншот з Instagram

"Мамо, дякую тобі за те, що ти завжди зі мною! Люблю тебе!" – написав лідер гурту "Океан Ельзи".

Популярна телеведуча Леся Нікітюк також не оминула це свято стороною і публічно привітала свою матір.

Українські зірки привітали своїх матерів і показали старі сімейні фото

Скріншот з Instagram

Джамала також привітала свою маму.

Українські зірки привітали своїх матерів і показали старі сімейні фото

Скріншот з Instagram

"Самий рідний, близький, і найбільш ранима людина на світі - це мама", - написала співачка.

Співачка Тоня Матвієнко також привітала свою знамениту маму Ніну Матвієнко.

Українські зірки привітали своїх матерів і показали старі сімейні фото

Скріншот з Instagram

"Вітаю всіх матусь з днем матері! Найдорожча у світі", - написала співачка.

Антоніна Паперна опублікувала фото зі знаменитою матір'ю Ольгою Сумською.

Українські зірки привітали своїх матерів і показали старі сімейні фото

Скріншот з Instagram

Музикант Сергій Бабкін привітав зі святом не тільки свою маму, але і маму своєї дружини.

Українські зірки привітали своїх матерів і показали старі сімейні фото

Скріншот з Instagram

"Я вдячний своїй мамі за життя. За те життя, якій я живу зараз, за свою сім'ю, мою улюблену роботу, творчість. Все, чим я займаюся зараз, той, який я є і ким я став - це завдяки моїй мамі", - написав Бабкін.

Відома телеведуча Катя Осадча привітала зі святом свою маму і бабусю.

Українські зірки привітали своїх матерів і показали старі сімейні фото

Скріншот з Instagram

"На фото максимальна концентрація мам нашої сім'ї. Я вітаю своїх рідних бабусю і маму, і всіх мам світу зі святом!" – написала Осадча.

Інша телеведуча Ольга Фреймут також привітала свою маму і показала архівне фото.

Українські зірки привітали своїх матерів і показали старі сімейні фото

Скріншот з Instagram

"Мамочка, зі святом! Будь щасливою, а наша любов з кожним роком все сильніше. На фото - мама, я, брат Коля та сестра Юля у візку", - написала Фреймут.

Нагадаємо, що нещодавно Ольга Фреймут зачарувала сімейним фото і показала обличчя сина-іменинника.

Теги Новини України день материзвезды
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся