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Украинские звезды поздравили своих матерей и показали старые семейные фото

STYLERЖизнь    10.05.2020 - 16:32
Украинские звезды поздравили своих матерей и показали старые семейные фото
День матери (фото: freepik.com)

Украинские знаменитости поздравили своих матерей

Сегодня, 10 мая, в Украине отмечается День матери. Ежегодно дата праздника изменяется, поскольку его отмечают во второе воскресенье последнего месяца весны. Украинские звезды не обошли этот праздник стороной и поздравили своих матерей, а также опубликовали архивные семейные фотографии.

Известная украинская певица Ирина Билык поздравила маму не только с Днем матери, но и с днем рождения.

Украинские звезды поздравили своих матерей и показали старые семейные фото

Скриншот с Instagram

"В этот прекрасный праздник у моей мамы еще и день рождения! Любите и цените своих матерей! С Днем матери поздравляю всех прекрасных мамочек", - написала певица.

Святослав Вакарчук умилил сеть детским фото с мамой.

Украинские звезды поздравили своих матерей и показали старые семейные фото

Скриншот с Instagram

"Мам, спасибо тебе за то, что ты всегда со мной! Люблю тебя!" – написал лидер группы "Океан Ельзи".

Популярная телеведущая Леся Никитюк также не обошла этот праздник стороной и публично поздравила свою мать.

Украинские звезды поздравили своих матерей и показали старые семейные фото

Скриншот с Instagram

Джамала также поздравила свою маму.

Украинские звезды поздравили своих матерей и показали старые семейные фото

Скриншот с Instagram

"Самый родной, близкий, и наиболее ранимый человек на свете - это мама", - написала певица.

Певица Тоня Матвиенко также поздравила свою знаменитую маму Нину Матвиенко.

Украинские звезды поздравили своих матерей и показали старые семейные фото

Скриншот с Instagram

"Поздравляю всех мам с днем матери! Самая дорогая в мире", - написала певица.

Антонина Паперная опубликовала фото со звездной матерью - Ольгой Сумской.

Украинские звезды поздравили своих матерей и показали старые семейные фото

Скриншот с Instagram

Музыкант Сергей Бабкин поздравил с праздником не только свою маму, но и маму своей жены.

Украинские звезды поздравили своих матерей и показали старые семейные фото

Скриншот с Instagram

"Я благодарен своей маме за жизнь. За ту жизнь, которой я живу сейчас, за свою семью, мою любимую работу, творчество. Все, чем я занимаюсь сейчас, тот, который я есть и кем я стал - это благодаря моей маме", - написал Бабкин.

Известная телеведущая Катя Осадчая поздравила с праздником свою маму и бабушку.

Украинские звезды поздравили своих матерей и показали старые семейные фото

Скриншот с Instagram

"На фото максимальная концентрация мам нашей семьи. Я поздравляю своих родных бабушку и маму, и всех мам мира с праздником!" – написала Осадчая.

Другая телеведущая Ольга Фреймут также поздравила свою маму и показала архивное фото.

Украинские звезды поздравили своих матерей и показали старые семейные фото

Скриншот с Instagram

"Мамочка, с праздником! Будь счастливой, а наша любовь с каждым годом все сильнее. На фото - мама, я, брат Коля и сестра Юля в коляске", - написала Фреймут.

Напомним, что недавно Ольга Фреймут очаровала семейным фото и показала лицо сына-именинника.

Теги Новости Украины день материзвезды
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