Українські водії зможуть їздити без прав: як це працюватиме

Електронні водійські права на авто дозволять зберігати всю документацію в смартфоні
Електронні водійські права і техпаспорт вже в грудні 2019 будуть працювати на рівних з їхніми пластиковими аналогами. За словами Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, додаток вже тестується і готується до релізу в першій половині місяця. Але офіційний запуск відбудеться трохи пізніше. Як буде працювати нововведення - в матеріалі Styler.
Електронні документи - посвідчення водія і технічний паспорт - це цифровий образ пластикових документів з унікальним ідентифікатором (QR-кодом). Ці дані будуть зберігатися в спеціальному додатку на смартфоні.
Щоб стати власником е-прав, потрібно лише завантажити мобільний додаток, Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія", а також пройти електронну ідентифікацію.
Всі відомості про водія і його оцифрована фотографія повинні бути в цифровій базі МВС. Після успішної процедури ідентифікації електронний документ має згенеруватися автоматично.
За допомогою програми можна буде перевірити також достовірність чужих документів, провівши QR-код через сканер кодів. Програма надішле дані до реєстру і на смартфоні з'явиться інформація про справжність документа.
Крім того, з часом у програму будуть додані і інші документи - студентські, ідентифікаційні номери та паспорти.
Електронні водійські права в Україні (фото: РБК-Україна)
За словами чиновника, додаток буде доступний вже за два тижні до Нового року. Поки що розробка знаходиться на завершальній фазі тестування, і незабаром буде оголошено про реліз.
Завантажувати права в смартфон буде не обов'язково. Це нововведення буде працювати нарівні з попередніми варіантами документів.
Отримання е-прав буде абсолютно безкоштовним.
Патрульні зможуть підтвердити справжність прав, прочитавши QR-код, якщо ж такої можливості на момент перевірки не буде, поліцейський зможе зателефонувати на базу і перевірити справжність посвідчення.
Такі документи зможуть оформити лише власники пластикових прав нового зразка. Паперові та ламіновані права оцифрувати буде неможливо. Для тих, хто захоче завантажити права в смартфон, потрібно буде спочатку отримати пластикові права.
Крім того, в базі даних МВС немає фото в правах, виданих до 2013 року. Але в такому випадку фото, за згодою водія, знімок можна буде "підтягнути" з демографічного реєстру.
Тільки в 2018 році більше ста тисяч людей втратили свої права. 71 млн - це сума штрафів за відсутність прав або техпаспорта за кермом. Смартфони ж завжди під рукою і наявність електронні цифрових прав і техпаспорта істотно полегшить життя як самим українцям, так і поліції.