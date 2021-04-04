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Паркування в Києві на час локдауну буде безкоштовним: що відомо

Новость на русском → Київ, Неділя 04 квітня 2021 22:10
Паркування в Києві на час локдауну буде безкоштовним: що відомо Фото: дорожні знаки "Парковка" в Києві (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

На час локдауну у Києві муніципальні парковки будуть безкоштовними. Це триватиме мінімум до 16 квітня.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"З 5 квітня до завершення дії суворих обмежень, власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс", - повідомив Кличко.

Як відомо, локдаун у Києві введено до 16 квітня. Зокрема, з 5 квітня в столиці обмежують роботу громадського транспорту, як наземного, так і метро. Скористатися транспортом можна буде тільки за спецперепустками.

З повним списком парковок у Києві можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, Київ, з 20 березня посилив карантинні обмеження, столиця вже другий тиждень перебуває в "червоній зоні". На період локдауну у Києві закриті кафе, ресторани, ТРЦ, непродовольчі магазини. Також заборонені продуктові ярмарки, закриті дитячі садки і школи.

Разом з тим продуктові магазини, АЗС, поштові відділення, аптеки, магазини з зоотоварами, банки продовжують працювати. Обов'язковим є дотримання масочного режиму і соціальної дистанції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що локдаун в Києві можуть продовжити і після 16 квітня.

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