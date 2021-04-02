В Україні безплатно віддають конфісковані та вживані авто: хто може їх отримати
В Україні безплатно віддають 23 конфіскованих вживаних автомобілів. В основному це старі моделі машин.
Про це повідомляється на сторінці OpenMarket (CETAM) в Facebook.
Міністерство юстиції України разом з Державною виконавчою службою ДП "СЕТІВ" готові безплатно віддати 23 автомобілі, які були конфісковані.
Хто може отримати ці автомобілі
Отримати машини можуть заклади охорони здоров'я, заклади, де виховують дітей-сиріт і дітей, які були позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, військові формування, органи державної влади, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, благодійні організації або для перероблення (або утилізації) такого майна
Які автомобілі віддають безплатно
ВАЗ-21043 1997 року випуску
ВАЗ 21063
ВАЗ 2104
BMW 3181 1993 року випуску
УАЗ-3909
Крайслер PT Cruiser
BMW 320 1995 року випуску
BMW 318 1994 року випуску
модель УАЗ 396252
Mitsubishi L 200 1997 року випуску
Mitsubishi Carisma 1998 року випуску
Volkswagen Passat 1994 року випуску
Volkswagen Passat 1991 року випуску
Мотоцикл МТ 10-36 1982 року випуску
MERCEDES-BENZ Е 220 1996 року випуску
ІЖ 31251
Hyundai Galloper 2001 року випуску
Як отримати автомобілі безплатно
Для отримання конфіскованого майна безплатно необхідно: вибрати майно, подати заявку протягом 30 днів з дня моменту публікації оголошення та обґрунтувати потребу на отримання такої допомоги. Більш детально можна дізнатися за цим посиланням.
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