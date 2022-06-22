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Українські рятувальники показали хвостатого "психолога" Сікро: чим прославився пес

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Середа 22 червня 2022 17:22
Українські рятувальники показали хвостатого "психолога" Сікро: чим прославився пес Пес Сікро (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Тетяна Самарук

На Закарпатті несе службу незвичайний рятувальник - пес Сікро породи комондор або угорська вівчарка. Зокрема, у перекладі з угорської його ім’я означає "Іскра".

Про це повідомили на сторінці ДСНС України у Facebook.

Господар пса був палким шанувальником гірського екстриму, за життя допомагав рятувальникам у пошуках заблукалих туристів. Тому Сікро звик до виходів у гори і почуває себе у Карпатах, як дома.

Але на жаль, так трапилося, що господар Сікро помер.

Однак собака продовжує ходити з гірськими рятувальниками на пошукові роботи або - для надання допомоги травмованим туристам. Все тому, що Сікро - чудовий психолог та вміє заспокоювати постраждалих.

"Зовсім нещодавно, поки серйозно травмованому туристу рятувальники надавали першу допомогу, пес сидів поруч і лизав тому руку, а потім, аж до самого низу, супроводжував ноші з пораненим",- йдеться у повідомленні.

Також Сікро вже став легендою туристичних Карпат.

Українські рятувальники показали хвостатого &quot;психолога&quot; Сікро: чим прославився пес

Українські рятувальники показали хвостатого &quot;психолога&quot; Сікро: чим прославився песУкраїнські рятувальники показали хвостатого &quot;психолога&quot; Сікро: чим прославився песУкраїнські рятувальники показали хвостатого &quot;психолога&quot; Сікро: чим прославився пес

Українські рятувальники показали пса-помічника (.facebook.com/MNS.GOV.UA)

Раніше ми повідомляли, що розвідники показали хвостату помічницю-сапера Вєсту.

Також ми писали, що у ЗСУ "служить" чотириногий друг Бім.

І ще ми показували пошуково-рятувальну таксу-ветерана з ДСНС - відважного пса на прізвисько Кріс.

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