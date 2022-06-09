Українські школярі зможуть скласти випускні іспити в Польщі: що відомо

Міністр освіти й науки Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що учні з України зможуть на території країни скласти випускні шкільні іспити.

Що відомо про іспити

Міністр розповів, що домовленості про складання українськими школярами випускних іспитів у Польщі він досяг після перемовин із міністром освіти й науки України Сергієм Шкарлетом.

Зокрема, до 15 червня Україна має надати інформацію про те, скільки учнів хочуть складати іспит у Польщі та в яких містах. Глава МОН Польщі додав, що саме від цього будуть залежати подальші дії.

Також він зазначив, що попередньо планується організація іспитів у шести польських університетах.

Додамо, що у травні близько 40 учнів з України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, зголосились до складання польських іспитів.

Скільки українських школярів у Польщі

Зазначимо, що наразі в польських школах навчається близько 200 тисяч дітей, які є громадянами України. Також ще 540 тисяч дітей навчаються за українською системою освіти у дистанційній формі.

Окрім того, українські школярі, які виїхали до Польщі через військове вторгнення Росії в Україну, складатимуть польську мову під час іспиту у восьмому класі. Отриманий результат може вплинути на навчання дітей. Щоб закінчити початкову школу, біженці з України зобов’язані скласти іспит. Інакше школярам доведеться проходити програму восьмого класу повторно.

Іспит для українських школярів буде легшим - їм дадуть більше часу, інструкції українською мовою, вони зможуть користуватися словниками. Однак, відповідатимуть польською мовою.