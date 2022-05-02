Варшавський ВУЗ розпочинає навчання українською мовою за двома спеціальностями

Ректор польського університету Collegium Civitas професор Станіслав Моцек заявив, що навчання з українською мовою викладання вводиться для тих, хто через війну вимушено покинув Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Розпочинаємо адаптативну програму з можливістю навчатися українською мовою на першому курсі для подальшого здобуття освіти в Польщі тими, хто прибув сюди через російську агресію в Україні. Молоді люди можуть протягом року навчатися українською, а потім, починаючи з другого курсу, продовжити здобувати вищу освіту польською мовою за двома напрямками - Міжнародні відносини і менеджмент", - заявив Станіслав Моцек.

Крім студентів, університет готовий прийняти також і викладачів-українців з-поміж біженців, які могли б професійно викладати навчальні програми з міжнародних відносин та менеджменту.