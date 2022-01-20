Українські полярники показали дитинчат пінгвінів: милі фото та відео

Українські полярники показали дитинчат пінгвінів біля станції "Академік Вернадський". Також науковці розповіли, скільки зараз живе таких птахів біля станції.

Відео та фото опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook .

Так, сьогодні, 20 січня, у всьому світі відзначається День обізнаності про пінгвінів. Тому українські полярники зняли на відео дитинчат птахів.

Зазначається, що днями біологи 26-ї УАЕ нарахували 2310 дорослих і 599 пташенят пінгвінів. Тобто в українських полярників зараз майже 3 тисячі пінгвісусідів.

Також, у цьому сезоні розмноження пінгвінів відбувалося в непростих умовах. Все тому, що акваторія була забита кригою, через що птахи мали обмежений доступ до їжі. До того ж сніг засипав гнізда, а на пінгвінів нападали хижаки.

Українські полярники показали дитинчат пінгвінів (facebook.com/AntarcticCenter)

За словами науковців, у цьому сезоні малюків значно менше, аніж у попередні роки.

Але попри це пташенята ростуть й активно вивчають навколишній світ. Зокрема, зовсім скоро вони почнуть збиратися в ясла та готуватимуться до дорослого життя.

"Нагадуємо, що основний вид на нашому острові – це Субантарктичні пінгвіни. Їх також називають "віслючки" за характерний крик, який лунає майже цілодобово, або ж дженту від англійської назви "gentoo", - зазначили полярники.

Українські полярники показали дитинчат пінгвінів (facebook.com/AntarcticCenter)