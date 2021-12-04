Українські полярники показали відео повного сонячного затемнення і розповіли про унікальне явище

Повне сонячне затемнення 4 грудня вдалося спостерігати на власні очі українським полярникам зі станції "Академік Вернадський" - адже це унікальне в 2021 році астрономічне явище було видно тільки з Антарктиди та частково з Південної Африки і південної частини Атлантичного океану.

Про це передали в Національному антарктичному науковому центрі на Facebook -сторінці.

Повне затемнення світила українці спостерігали безпосередньо над антарктичною станцією.

"Це дуже рідкісне природне явище: наступного треба чекати 18 років, а попереднє було 2003-го", - зазначили полярники.

Українські науковці з колегами з всесвітньо відомої обсерваторії Haystack Массачусетського технологічного інституту (США) заздалегідь підготувалися, щоб зафіксувати та проаналізувати процес затемнення.

Річ у тому, що явища, що відбуваються під час затемнення - "дивовижні та масштабні". Фахівці пояснили, в чому ж їх унікальність.

Так, зараз в Південній півкулі літо, і коли серед антарктичного дня в цю пору року тінь від місяця повністю затуляє сонячний диск, то нічна темрява охоплює весь навколоземний простір від поверхні до іоносфери, "створюючи нестандартні умови для поширення радіохвиль".

Саме в такі моменти можна почути радіостанції на рекордній відстані понад 15 тисяч км і зареєструвати випромінювання надпотужних блискавок з Південної Америки, яке зазвичай доходить до станції "Академік Вернадський" тільки глибокої зимової ночі.

Крім того, місячна тінь, яка переміщається з величезною швидкістю, здатна утворювати плазмові хвилі в іоносфері - там, де захисне магнітне поле Землі приймає удари сонячного вітру.

"Ці хвилі іонізованого розрідженого газу (плазми) наші фахівці можуть "зловити" за допомогою спеціального надчутливого радара - іонозонду оригінальної української розробки", - йдеться в публікації.

Полярники зауважили, що потужності цих хвиль може бути достатньо, щоб пробудити навіть магнітне поле Землі, тобто створити несподівану магнітну бурю, викликану затемненням.

Українські вчені розповіли, що таке унікальне явище як повне сонячне затемнення, допомагає їм "краще пізнати світ навколо".

Зняв на відео момент повного сонячного затемнення вчений-геофізик і бейскомандер 26-ї УАЕ Богдан Гаврилюк.

Відео: на станції "Академік Вернадського" спостерігали унікальне повне сонячне затемнення 4 грудня