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В Антарктиді рекордні снігопади. Пінгвінів засипало прямо в гніздах: фото

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Антарктида, Понеділок 13 грудня 2021 17:07
В Антарктиді рекордні снігопади. Пінгвінів засипало прямо в гніздах: фото Фото: у Антарктиді випав сильний сніг (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

В Антарктиді зафіксували рекордну висоту снігового покриву. Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" засипало навіть гнізда пінгвінів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

"Зараз біля нашої станції рекордна висота снігового покрову за всю нинішню зимівлю - 262 см! З першого грудня, тобто коли в Антарктиді почалося літо, сніг майже постійно, і за прогнозами наших метеорологів, висота покриву може ще збільшитися", - йдеться у повідомленні.

Сніг повністю засипав гнізда пінгвінів, які розташовані в низинах. На опублікованих фото можна побачити, що з гнізд виглядають лише голови птахів.

Фото: Антарктиду засипало снігом (facebook.com/AntarcticCenter)

"Однак хвилюватися за засипаних не варто, адже вони до цього пристосовані. Ці тварини можуть самі "відкопати" гнізда, роблячи тілом "труби" в снігу. Крім того, вони дуже прудкі. Зокрема, щоб пересуватися по глибокому снігу, не йдуть, а лягають і ковзають черевом, розвиваючи швидкість до 6 км/год!", - написали на сторінці станції.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області стався сніговий зсув. В результаті заблокованим виявився рух на дорозі.

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Антарктида
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