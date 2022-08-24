ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські пампушки з часником: секрет з тістом, про який мало хто знає

Новость на русском →
Середа 24 серпня 2022 14:33
Українські пампушки з часником: секрет з тістом, про який мало хто знає Українські пампушки з часником (скріншот)
Автор: Світлана Мащенко

Українські пампушки з часником будуть відмінно підходити до м'ясних, рибних других страв, супів, і звичайно ж - борщу! Але є деякі нюанси приготування такої випічки, про які ви можете не знати.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Тісто потрібно вимішувати досить довго. Воно повинно бути дуже м'яким і податливим. При цьому в процесі замісу краще додавати рослинну олію, а не борошно.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Тепле молоко - 200 г
  • Борошно - 300-320 г
  • Дріжджі сухі швидкодіючі - 5 г (або 15 г живих дріжджів)
  • Цукор - 1 ст. л. без гірки
  • Сіль - 0,5 ч. л. з гіркою
  • Рослинна олія - 2 ст. л.

Для поливання:

  • Кріп, петрушка
  • Часник - 3-5 зубчиків
  • Вода - 3 ст. л.
  • Рослинна олія - 2 ст. л.

Покрокове приготування

У тепле молоко додайте дріжджі і цукор. Залиште на 5-10 хвилин. За цей час дріжджі повинні активуватися і почати пінитися.

Додайте сіль, рослинну олію і борошно. Замісіть м'яке тісто. Вимішуйте тісто 5-10 хвилин до однорідного стану.

Викладіть тісто в миску, змащену олією. Накрийте харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 40-60 хвилин.

Подрібніть часник і зелень. Додайте воду і олію.

Тісто розділіть на 15 частин. Змастіть форму олією. Викладіть пампушки. Накрийте харчовою плівкою і дайте їм підійти 15-20 хвилин.

Випікайте 20-22 хвилини в духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів.

Змастіть гарячі пампушки часником і накрийте харчовою плівкою. Залиште на 10-20 хвилин мінімум. Але краще до самого охолодження, щоб пампушки добре просочилися часником і зеленню.

Раніше ми писали про швидке дріжджове тісто для будь-якої випічки.

Також читайте, як спекти канадський хліб на воді за рецептом українки.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя