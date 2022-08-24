Українські пампушки з часником: секрет з тістом, про який мало хто знає
Українські пампушки з часником будуть відмінно підходити до м'ясних, рибних других страв, супів, і звичайно ж - борщу! Але є деякі нюанси приготування такої випічки, про які ви можете не знати.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Тісто потрібно вимішувати досить довго. Воно повинно бути дуже м'яким і податливим. При цьому в процесі замісу краще додавати рослинну олію, а не борошно.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Тепле молоко - 200 г
- Борошно - 300-320 г
- Дріжджі сухі швидкодіючі - 5 г (або 15 г живих дріжджів)
- Цукор - 1 ст. л. без гірки
- Сіль - 0,5 ч. л. з гіркою
- Рослинна олія - 2 ст. л.
Для поливання:
- Кріп, петрушка
- Часник - 3-5 зубчиків
- Вода - 3 ст. л.
- Рослинна олія - 2 ст. л.
Покрокове приготування
У тепле молоко додайте дріжджі і цукор. Залиште на 5-10 хвилин. За цей час дріжджі повинні активуватися і почати пінитися.
Додайте сіль, рослинну олію і борошно. Замісіть м'яке тісто. Вимішуйте тісто 5-10 хвилин до однорідного стану.
Викладіть тісто в миску, змащену олією. Накрийте харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 40-60 хвилин.
Подрібніть часник і зелень. Додайте воду і олію.
Тісто розділіть на 15 частин. Змастіть форму олією. Викладіть пампушки. Накрийте харчовою плівкою і дайте їм підійти 15-20 хвилин.
Випікайте 20-22 хвилини в духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів.
Змастіть гарячі пампушки часником і накрийте харчовою плівкою. Залиште на 10-20 хвилин мінімум. Але краще до самого охолодження, щоб пампушки добре просочилися часником і зеленню.
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