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Канадський хліб на воді за рецептом української кулінарки: покрокове приготування

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Субота 20 серпня 2022 08:04
Канадський хліб на воді за рецептом української кулінарки: покрокове приготування Скріншот: Як приготувати канадський хліб
Автор: Світлана Мащенко

Домашній хліб у духовці - це завжди смачніше магазинного, особливо, якщо приготувати його з медом за канадським рецептом.

Як це зробити, розповіла українська кулінарка на каналі YouTube Смаколик.юа.

Список інгредієнтів:

Для опари:

  • 660 мл води
  • 30 г меду
  • 10 г сухих дріжджів (30 г пресованих)
  • 2 ст. л борошна

Для замісу тіста:

  • 20 г солі
  • 50 г вершкового масла
  • 650 г цільнозернового борошна
  • 1 ст. л кумину (зіри) - за бажанням
  • 470 г борошна вищого гатунку

Покрокове приготування

До теплої води додайте мед, перемішайте до повного розчинення меду. Додайте сухі дріжджі, перемішайте. Додайте борошно і перемішайте вінчиком до однорідності маси. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 10-15 хвилин.

Розмішайте опару вінчиком, додайте сіль, розтоплене (не гаряче) масло, цільнозернове борошно. Розмішайте ложкою, додайте за бажанням кумин.

Додайте борошно вищого гатунку і вимісіть тісто. Воно має вийти однорідним, тугим і не дуже липким.

Сформуйте з тіста кулю, покладіть його у змазану олією миску і накрийте харчовою плівкою. Зробіть кілька проколів ножем.

Залиште тісто у теплому місці підходити на 1,5-2 години. Воно має збільшитися в об'ємі вдвоє.

Викладіть тісто на змащену олією робочу поверхню, сформуйте ковбаску і розріжте на три частини. З кожної зробіть кульку і накрийте харчовою плівкою. Хай відпочине 15 хвилин у теплому місці.

Візьміть форму, обробіть олією (або вистеліть пергаментним папером). Сформуйте з тіста паляницю по формі. Накрийте харчовою плівкою і залиште на годину. Зніміть плівку і відправте в розігріту духовку.

Час випікання 40-45 хвилин, перевіряйте готовність дерев'яною паличкою.

Після духовки вийміть хліб з форми. Залиште хліб охолоджуватися на решітці на 2-3 години.

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