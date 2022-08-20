Канадський хліб на воді за рецептом української кулінарки: покрокове приготування
Домашній хліб у духовці - це завжди смачніше магазинного, особливо, якщо приготувати його з медом за канадським рецептом.
Як це зробити, розповіла українська кулінарка на каналі YouTube Смаколик.юа.
Список інгредієнтів:
Для опари:
- 660 мл води
- 30 г меду
- 10 г сухих дріжджів (30 г пресованих)
- 2 ст. л борошна
Для замісу тіста:
- 20 г солі
- 50 г вершкового масла
- 650 г цільнозернового борошна
- 1 ст. л кумину (зіри) - за бажанням
- 470 г борошна вищого гатунку
Покрокове приготування
До теплої води додайте мед, перемішайте до повного розчинення меду. Додайте сухі дріжджі, перемішайте. Додайте борошно і перемішайте вінчиком до однорідності маси. Накрийте рушником і залиште у теплому місці на 10-15 хвилин.
Розмішайте опару вінчиком, додайте сіль, розтоплене (не гаряче) масло, цільнозернове борошно. Розмішайте ложкою, додайте за бажанням кумин.
Додайте борошно вищого гатунку і вимісіть тісто. Воно має вийти однорідним, тугим і не дуже липким.
Сформуйте з тіста кулю, покладіть його у змазану олією миску і накрийте харчовою плівкою. Зробіть кілька проколів ножем.
Залиште тісто у теплому місці підходити на 1,5-2 години. Воно має збільшитися в об'ємі вдвоє.
Викладіть тісто на змащену олією робочу поверхню, сформуйте ковбаску і розріжте на три частини. З кожної зробіть кульку і накрийте харчовою плівкою. Хай відпочине 15 хвилин у теплому місці.
Візьміть форму, обробіть олією (або вистеліть пергаментним папером). Сформуйте з тіста паляницю по формі. Накрийте харчовою плівкою і залиште на годину. Зніміть плівку і відправте в розігріту духовку.
Час випікання 40-45 хвилин, перевіряйте готовність дерев'яною паличкою.
Після духовки вийміть хліб з форми. Залиште хліб охолоджуватися на решітці на 2-3 години.
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