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Вірус з Китаю: в Україні з'являться методи діагностики

STYLERЖиття    28.01.2020 - 20:54
Вірус з Китаю: в Україні з'являться методи діагностики
Вірус з Китаю дуже схожий на грип (Колаж РБК-Україна)

В Україні скоро будуть тести на коронавірус

Вірус з Китаю продовжує поширюватися в Азії, за останніми даними від нього вже померло 100 осіб. В Україні поки що не зареєстровано випадків захворювання коронавірусом, але медики наполегливо просять людей, які відчувають у себе ознаки грипу або ГРВІ, звернутися в медичні установи.

У лікарнях скоро з'являться спеціальні тест-системи, які дозволять точно визначити наявність у людини коронавіруса 2019-nCoV. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль в ефірі програми "Свобода слова". За його прогнозами, спеціальні тести повинні привезти в Україну до кінця цього тижня, крайній термін - на початку наступного.

Як відомо, точної діагностики цієї інфекції не існує, лікарі діють методом виключення. Дмитро Коваль повідомив, що на початку у людини грип діагностують за симптомами захворювання, а якщо він не підтверджується - то проводиться лабораторний аналіз на наявність коронавірусів, види яких вже є в Україні.

Якщо результат все одно суперечливий, то зразок направляють в сертифіковану лабораторію МОЗ. Зазвичай ці аналізи робляться 5 днів, а експрес тест набагато швидше.

Нагадаємо, що китайський коронавірус розповсюдився уже по всьому Китаю, 14 країн заявили про випадки зараження. Найближчі до України - Франція і Німеччина.

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