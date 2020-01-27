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В Україні почали продавати фейкові вакцини від коронавіруса: будьте обережні

STYLERЖиття    27.01.2020 - 23:12
В Україні почали продавати фейкові вакцини від коронавіруса: будьте обережні
Фейковая вакцина від коронавіруса продається в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Аферисти почали продавати підроблені вакцини від коронавіруса

Вакцина від коронавіруса продається в мережі на одному з українських сайтів інтернет-оголошень. Ось тільки вона несправжня. Власник "вакцини" живе в Харкові і продає її за 2500 гривень.

У розділі опису товару зазначено, що "вакцина" проти небезпечного вірусу розроблена в Ізраїлі кращими фахівцями. Крім того, шахраї вирішили налякати українців тим, що коронавірус вже добрався до нас з Китаю.

В Україні почали продавати фейкові вакцини від коронавіруса: будьте обережні

Скріншот з olx.ua

Зазначимо, що за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом. Коли в ЗМІ була інформація про те, що в країні є заражені смертельним вірусом, виявилося, що люди хворіли просто звичайним грипом.

Кілька країн дійсно розробляють вакцину, але в даний час дієвість жодної з вакцин не була підтверджена, тому не варто довіряти тому, що люди продають у мережі.

Смертельний вірус забрав життя вже 80 осіб, а кількість хворих зросла майже до 3 тисяч осіб. При цьому нові спалахи зараження спостерігаються у всіх країнах Азії, США, Австралії, Канаді та Франції.

За даними китайських епідеміологів, джерело вірусу - дикі тварини, торгівля якими велася на міському ринку морепродуктів в Ухані. Спочатку вірус передавався від тварин до людини, але потім він мутував і почав передаватися від людини до людини.

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