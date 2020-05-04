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У Карпатах випав сніг

Новини » Суспільство     04.05.2020 - 10:23
У Карпатах випав сніг
Іллюстративне фото (facebook.com/chornogora.rescue112)

У Карпатах зараз триває хуртовина та мороз

Погода в Україні погіршилась, у Карпатах зранку сніжить. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Як зазначається, у Карпатах зараз триває хуртовина та мороз.

"Станом на 08:30 04.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер західний 17 м/с. Температура повітря -2. Падає дрібний сніг. Хуртовина", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні 4 травня різко зіпсується, оголосили град та штормове попередження. Сьогодні в Україні грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Разом з тим, сьогодні зранку попереджали про грозу, у зв'язку з чим очікується підвищення рівнів води. Взагалі синоптики прогнозували, що сьогодні погода буде дощова та з грозами по всій території країни.

Раніше повідомлялось, що в травні середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла).

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