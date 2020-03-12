Українські кордони закривають на карантин: як це вплине на життя українців

Карантин в Україні 2020 (фото: psu/gov.ua)

Карантин в Україні запровадили 12 березня за рішенням Кабінету Міністрів

Карантин в Україні ввели, щоб запобігти поширенню коронавіруса 12 березня, а в 22:00 будуть закриті кордони країни. Залишаться тільки визначені пункти пропуску, на яких будуть обладнані спеціальні місця для карантину. Які КПП на кордоні з Європою будуть закриті - в матеріалі Styler.

Вчора в Кабміні на позачерговому засіданні вирішили, що з 219 контрольно-пропускних пунктів залишиться лише 49. На засіданні МОЗ з Державною прикордонною службою було вирішено закрити більшу частину кордону з ЄС.

Так, будуть закриті автомобільні та пішохідні КПП у Волинській, Львівській, Закарпатській та інших областях. Закриття 70% кордонів значно ускладнить перетин, є ймовірність утворення великих черг на КПП

На кордоні з Польщею закриють такі КПП:

Рава-Руська - Верхрата;

Рава-Руська - Хребенне;

Шегині - Медика;

Хирів - Кросценко;

Лудин (залізничний пункт контролю);

Ізов (залізничний пункт контролю);

Львів (залізничний пункт контролю)

На кордоні з Угорщиною:

Дзвонкове - Лонья;

Косино - Барабаш;

Вилок - Тисабеч.

На кордоні з Румунією:

Тересва - Кимпулунг-Ла-Тиса;

Ділове - Валя Вішеулуй;

Орлівка - Ісакча;

Ізмаїл - Плаур;

Вилкове - Переправа.

Попередньо пункти пропуску будуть закриті до 3 квітня.

Варто відзначити, що з України заборонили вивозити ряд стратегічно важливих на час карантину товарів.

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