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Опубліковано список заборонених для експорту товарів на час карантину

Новини » Політика     12.03.2020 - 16:31
Опубліковано список заборонених для експорту товарів на час карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заборонено експорт медичних масок, рукавичок і захисного одягу

Кабінет міністрів на час карантину через коронавірус в Україні заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення. Список цих товарів опубліковано на урядовому порталі.

Повідомляється, що до 1 червня обмежено експорт товарів протиепідемічного призначення. Заборона поширюється на наступні позиції:

  • водонепроникний лабораторний костюм;
  • рукавички з інших полімерних матеріалів;
  • рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;
  • рукавички неопудрені з нітрилу;
  • халат ізоляційний медичний одноразовий;
  • медичні маски (хірургічні);
  • окуляри захисні;
  • щиток захисний;
  • респіратор класу захисту не нижче FFP2.

Нагадаємо, раніше в МВС заявили, що мають намір штрафувати за порушення карантину. При цьому уточнюється, що порушникам карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність. Крім того, співробітники правоохоронних органів будуть проводити рейди і перевіряти дотримання вимог Кабінету міністрів у період карантину.

Сьогодні Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно оголосила про проведення всіх матчів без глядачів на період карантину до 3 квітня. Зокрема, без глядачів пройдуть 23-й і 24-й тури Української прем'єр-ліги, матчі Кубка України, молодіжних чемпіонатів U-21 та U-19 УПЛ, поєдинки ПФЛ, жіночого чемпіонату і матчі КУ з футзалу.

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